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Gomis'ten Galatasaraylı taraftarları sevindiren transfer yorumu!

Fransız basınına konuşan Bafetimbi Gomis, "Galatasaray'dan Al Hilal'e gelirken en büyük hedefim Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Kişisel olarak Al Hilal'deki hedeflerime ulaştım. Yakın zamanda emekliliği düşünmüyorum." dedi. Gomis'in bu sözleri Galatasaray'a döneceği şeklinde yorumlandı.

20.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:40

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Bafetimbi Gomis, France Football'a röportaj verdi. Gomis, "Galatasaray'dan Al Hilal'e gelirken en büyük hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Burada bana büyük bir sevgi gösterildi. Bunun karşılığını da verdiğimi düşünüyorum. Kişisel olarak Al Hilal'deki hedeflerime ulaştım. İnsanlar Arabistan'a emeklilik için gelindiğini düşünüyor ama benim hedeflerim vardı. Çok sıkı çalıştım. Kendime de çok iyi baktım" diye konuştu.

"BANA İNANILMAZ BİR İLGİ VAR"

Senegal asıllı Fransız forvet, "Evet bir Şampiyonlar Ligi değil ama Asya Şampiyonlar Ligi de büyük bir başarı. Al Hilal daha önce bu turnuvada başarısız olmuştu. Zaten beni getirmelerinin en önemli sebeplerinden biri de bu şanssızlığı kırmaktı. Ülkenin en ünlü kulübünün forvetiyim. Bana inanılmaz bir ilgi var. Kariyerime daha ne kadar devam edeceğimi bilmiyorum ama yakın zamanda emekliliği düşünmüyorum. 34 yaşındayım fakat kendime çok iyi bakıyorum" dedi.

GALATASARAY'A DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

Yıldız futbolcu, "Ben zorlukları seven birisiyim. Rekabetçi bir yapım var. İleride ne olur bilemezsiniz" yorumunda bulundu. Daha önce sosyal medya hesabından Galatasaray'a dönüş sinyali veren Gomis, "Al Hilal'de en büyük hedefime ulaştım" diyerek adeta üstü kapalı olarak veda mesajı verdi. Tecrübeli futbolcu, yönetimi ikna edebilirse ocak ayındaki transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a dönecek ve zirve yarışının içinde olacak. (Akşam)

Gomis'ten Galatasaraylı taraftarları sevindiren transfer yorumu!

Galatasaray, Al Hilal, Asya, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ER Dİ: O sen olsan baaaaağriiiii
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D.PAŞALI: Geri dön geri dön ne olur geri dön, ikinci devre forvetimiz SEN OLSAN BARİ, ulan bizi ne hale düşürdüler gençliğimizde sevgilimize bu kadar şarkı sözü yazmadık .
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EMOXX: NE OLUR GELLL
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