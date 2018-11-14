Abdürrahim Albayrak: Vagner Love'ı Alıyorduk Ama Olmadı

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda gerçekleştirilen kulübün Kasım ayı olağan divan kurulunda açıklamada bulunan Albayrak, Gomis'in kendilerinden yıllık 3 milyon 300 bin euro aldığını belirterek, "Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler bizi bunun için seçtiniz. Biz yönetime gelmeden önce parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmemişti. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret ederek, formayı göstermişti. Bana Gomis'i kimse anlatmasın." diye konuştu.

"VAGNER LOVE'I ALIYORDUK AMA OLMADI"

Abdurrahim Albayrak, forvet transferi yapamamalarıyla ilgili, "Biz kazaya kurban gittik. Son gün yapıyorduk, bitiyordu. Çok önemli bir futbolcuyu alıyorduk. Çin kulübüne faks çektik. 'Sahaya bile çıkarırsanız sizi yakarız.' dediler. Yanlış bir imza atsak ve karşınıza 25 milyon euro zararla çıkıp konuşabilir miyiz? Son gün Vagner Love'ı alıyorduk ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Albayrak, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçtan sonra çıkan olayları yatıştırmak için sahaya girmesi konusunda ise "O anda sahaya girmek mecburiyetindeydim. Raporları eline geçenler de görmüştür. Büyük harflerle gözlemcinin teşekkürü vardır. Sadece orada değil, koridorlarda da büyük efor sarf ettim. Çünkü Fenerbahçe misafirimizdi. Onları en iyi şekilde korumak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.