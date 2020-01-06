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Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da gömleğindeki düzenekle Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı'nda kopya çeken zanlı ile düzeneği temin ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

06.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:24 Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı
'da gömleğindeki düzenekle Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı'nda kopya çeken zanlı ile düzeneği temin ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan sınavda kopya çekerken yakalanan kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Şüphelinin üst aramasında görüntü aktarımı yapan ve düğme kamera bulunan gömlek ile kredi kartına benzeyen ses aktarıcı cihaz ele geçirildi.
Kopya çeken zanlı ile düzeneği temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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