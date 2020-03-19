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Gonca Vuslateri'den olay yaratan tweet!

Gonca Vuslateri, dünyaca ünlü Mehmet Öz'ün "Seks yapın" tavsiyesine uyacağını söyledi

19.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:00
Gonca Vuslateri'den olay yaratan tweet!

ABD'nin çeşitli televizyon kanallarında sağlık programları yapan ünlü doktor Mehmet Öz, koronavirüs pandemisi yüzünden karantina kapsamında evde hapis kalanlara, "En iyi çözüm birlikte olduğunuz kişiyle seks yapmak" tavsiyesinde bulunmuştu.

Gonca Vuslateri, attığı tweetle Öz'ün bu tavsiyesine uyacağını söyledi. Ünlü oyuncu, "Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz..." şeklinde tweet attı.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Gonca Vuslateri, Mehmet Öz, Magazin

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