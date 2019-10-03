Haberler » Magazin » Haber

Gonca Vuslateri, fiziğiyle takipçilerini büyüledi

Ekranlardan bir süredir uzak ulan güzel oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yayınladığı cesur fotoğraflarıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

03.10.2019 21:42

Ekranların sevilen ismi 33 yaşındaki Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini bir kez daha mest etti.

"MADONNA YANINDA HALT ETMİŞ"

Göğüs dekolteli fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Gonca Vuslateri çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Vuslateri'nin bir takipçisi paylaşıma, "Madonna yanında halt etmiş." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Fiziğin ve asaletinle bambaşka bir havan var" yorumunu yaptı.

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞLARDI

Güzel oyuncu Goncu Vuslateri, davulcu sevgilisi Mertcan Bilgin ile Bodrum Gümüşlük'te tatil yaparken görüntülenmişti. Ünlü çift öpüşerek objektiflere yakalanmıştı.

Gonca Vuslateri, fiziğiyle takipçilerini büyüledi

Gonca Vuslateri, Madonna, Magazin

YORUMLAR(5)
FATMA DÜZCE:İgrenç hiç olmamış kendini gündemde tutmaya çalışan birisi işte
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
YUSUF:büyülenmedim
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
MSDS:Vasfiye fena dağıtmış topla toplayabilirsen . . ))
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
BÜYÜLENDİLER Mİ:Yoksa büyüttüler mi
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
LAN:Her habere ne yorum yazıyorsun sibop
Yayından Kaldır
0 2
Son Dakika Magazin Haberleri
00:30 Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
21:42 Gonca Vuslateri, fiziğiyle takipçilerini büyüledi
19:31 İmdada Aynur Aydın yetişti
19:21 "Türkiye'de meme kanseri çok genç yaşlarda da görülüyor"
18:21 İzel Hanım'ın hastasıyız
18:21 Klibini kızı Aleyna yönetti
17:37 Dua Lipa, yeni imajını cesur fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisine sundu