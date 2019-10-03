Gonca Vuslateri, fiziğiyle takipçilerini büyüledi

Ekranların sevilen ismi 33 yaşındaki Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini bir kez daha mest etti.

"MADONNA YANINDA HALT ETMİŞ"

Göğüs dekolteli fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Gonca Vuslateri çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Vuslateri'nin bir takipçisi paylaşıma, "Madonna yanında halt etmiş." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Fiziğin ve asaletinle bambaşka bir havan var" yorumunu yaptı.

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞLARDI

Güzel oyuncu Goncu Vuslateri, davulcu sevgilisi Mertcan Bilgin ile Bodrum Gümüşlük'te tatil yaparken görüntülenmişti. Ünlü çift öpüşerek objektiflere yakalanmıştı.