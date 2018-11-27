Gonca Vuslateri Yeni İmajıyla Takipçilerinden Tam Not Aldı

Geçtiğimiz günlerde bir film galasına katılan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, hayranlarını mest etti. Vuslateri yeni imajıyla paylaşımlarına devam etti.

"HOLLYWOOD YILDIZLARINA BENZEMİŞSİN"

Instagram hesabı üzerinden yeni imajını takipçileriyle paylaşan Gonca Vuslateri, çok konuşuldu. Vuslateri'nin bir takipçisi paylaşıma, "Vay be yeni imajınız çok yakışmış." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hollywood yıldızlarına benzemişsin. Güzelliğin ortaya çıkmış." yorumunu yaptı.

AMELİE KARAKTERİNE BENZETİLMİŞTİ

Fransız karakter Amelie'ye de benzetilen Gonca Vuslateri, "Benzetilmekle ilgili hiçbir sorunum yok. Mutlu oluyorum. Amelie güzelmiş. Bende liste daha uzun. Hiç rahatsız olmuyorum. Kendimi kendime has buluyorum. 20'li yaşlarda herkes aykırıdır. Bizler gencecik yaşta toplum önüne çıkıp, kendimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışan eşsiz enerjide çocuklardık. Aykırılık iyidir her zaman. Makul olmanın kimseye faydası yok eğer zorla makul oluyorsan." yorumunu yapmıştı.