"Gönderilen göçmenler rutin uygulama çerçevesinde gönderilmiştir"

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu
: "Iğdır
Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden Kırklareli Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezine Afganistan
ve Pakistan
uyruklu toplam 420 göçmen rutin uygulama çerçevesinde gönderilmiştir."
Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, "hastalıklı mültecilerin Kırklareli'ne getirildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğunu bildiren Gündoğdu, göçmenlerde yapılan sağlık taramalarında tüberküloz, kanser, verem gibi bulaşıcı hastalıklara rastlanmadıklarını öğrendiğini kaydetti.
Düzensiz göçmen sevkinin rutin olduğunu ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:
"Yaptığımız çalışmalar ve Valimiz Osman Bilgin'den aldığımız bilgiler doğrultusunda Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 420 göçmen rutin uygulama çerçevesinde gönderilmiştir. Daha önce de birçok kez yapılan rutin uygulamada olduğu gibi göçmenler bir süre merkezde bekletilecek.
Bugün 100 Afganistanlı olmak üzere tamamı bir hafta içerisinde uluslararası havaalanı bulunan İstanbul
üzerinden ülkelerine gönderilecektir. İlimize geçici olarak gönderilen göçmenlerde yapılan sağlık taramalarında verem vesaire gibi hastalık olmadığı da bildirildi."
Kaynak: AAAfganistan
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