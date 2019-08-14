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- Gondoldan düşen 11 yaşındaki çocuk yaralandı

- Gondoldan düşen 11 yaşındaki çocuk yaralandıZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ndeki bir çocuk bahçesinde bulunan gondoldan düşen 11 yaşındaki Bilal D.A. yaralandı.

14.08.2019 23:29
- Gondoldan düşen 11 yaşındaki çocuk yaralandı
- Gondoldan düşen 11 yaşındaki çocuk yaralandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ndeki bir çocuk bahçesinde bulunan gondoldan düşen 11 yaşındaki Bilal D.A. yaralandı.
Gökçebey İlçesindeki bir çocuk parkında bulunan gondolda oynayan 11 yaşındaki Bilal D.A., saat 21.30'da, sallanırken dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan çocuğu görenler, sağlık ekiplerine bildirdi. Bilal D.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilal D.A. burada yapılan ilk müdahalelinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Bilal D.A'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Gondoldan düşen 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Yerel

Kaynak: İHA

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