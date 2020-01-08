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Gönen'de 15 adrese şafak operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çok sayıda adrese polis ekiplerince şafak operasyonu düzenlendi.

08.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:36 Gönen'de 15 adrese şafak operasyonu
'in ilçesinde çok sayıda adrese polis ekiplerince şafak operasyonu düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile 15 farklı adreste ruhsatsız silah bulundurulduğu gerekçesiyle operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen ve suç oranının daha fazla olduğu çok sayıda sokakta denetim noktası oluşturdu. Şüpheli oldukları değerlendirilen kişilerin üstleri ve çantaları arandı. Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

14 adet tüfek ile 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Gönen'de, polis tarafından Reşadiye Mahallesindeki belirli adreslere düzenlenen şafak operasyonunda; 11 adet otomatik tüfek, 3 adet pompalı tüfek, 7 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet kuru sıkı ve 1 adet havalı tabanca, 158 adet dolu av tüfeği kartuşu, 94 adet 7.65 tabanca fişeği, 29 adet 9.19 mm tabanca fişeği, 2 adet komando bıçağı, 1 adet kama, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet muşta, 3 adet araba teybi ele geçirildi. 15 şüpheli şahıs ile ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, Gönen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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