Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı.
09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:54
Balıkesir 'in Gönen ilçesinde, "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gönen Belediyesinin katkılarıyla Gönen Belediyesi Konferans Salon'unda düzenlenen programda jüri değerlendirmesinin sonuçları açıklandı.
Yetişkinler kategorisinde "Babamın Şehirleri" eseriyle Aslı Dicle, öğrenciler kategorisinde ise "Berguzar Paktı" eseriyle İnci Mina Varol birinci oldu.
Dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programda söyleşi ve "Ömer Seyfettin'in hayatı" konulu panel de gerçekleştirildi.
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, hikaye yarışmasına katılanlara ve yazarlara çiçek ile teşekkür plaketi verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gönen Belediyesinin katkılarıyla Gönen Belediyesi Konferans Salon'unda düzenlenen programda jüri değerlendirmesinin sonuçları açıklandı.
Yetişkinler kategorisinde "Babamın Şehirleri" eseriyle Aslı Dicle, öğrenciler kategorisinde ise "Berguzar Paktı" eseriyle İnci Mina Varol birinci oldu.
Dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programda söyleşi ve "Ömer Seyfettin'in hayatı" konulu panel de gerçekleştirildi.
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, hikaye yarışmasına katılanlara ve yazarlara çiçek ile teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı
Etiketler : Ömer Seyfettin, Balıkesir, Gönen, Kültür Sanat
Manşet
Haberler
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Haberler
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haberler
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek