20.06.2019 10:54
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Gönen'de FETÖ operasyonu

Gönen

Balıkesir'in Gönen ilçesinde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Balıkesir'inGönenilçesinde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İlEmniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ziraat mühendisi bir kişi Gönen'de yakalandı. Yetkililer FETÖ/PDY ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam etmekte olduğunu belirtti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Gönen,3. Sayfa

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