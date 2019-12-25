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Gönen'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı.

25.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:06 Gönen'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
'in ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı.
İlçeye bağlı kırsal Ulukır Mahallesi'nin Selvidede mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Teknik takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.C, Ö.T, M.D. ve S.V'yi yakalayarak yanlarında kırıcı delici, jeneratör, 7 metre uzunluğunda merdiven, kompresör ve 20 metrelik halat ele geçirdi.
Zanlılar hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Balıkesir, Gönen, Güncel

Kaynak: AA

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