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Gönen'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormanlık alanda define arayan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

25.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:22 Gönen'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
'in ilçesinde ormanlık alanda define arayan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Komutanlığı unsurlarınca Gönen Ulukır Mahallesi Selvidede mevkiinde bazı şahıslar tarafından izinsiz kazı yapıldığına dair bilgi elde edildi. 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet 7 metre uzunluğunda merdiven, 1 adet kompresör ve 20 metre uzunluğunda urgan ip ile birlikte S.C., Ö.T., M.D. ve S.V. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Adli makamların talimatıyla S.C., Ö.T., M.D. ve S.V. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Gönen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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