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Gönen'de Koray Avcı rüzgarı

12. Ulusal Gönen Oya ve Çeyiz Festivalinin son akşamında Koray Avcı sahne aldı.

09.09.2019 11:25 Gönen'de Koray Avcı rüzgarı
12. Ulusal Gönen Oya ve Çeyiz Festivalinin son akşamında Koray Avcı sahne aldı. Alanı dolduran binlerce Avcı hayranı yerlerinde duramadı.

Balıkesir- Gönen İlçesinin Kurtuluşunun 97.Yıldönümü münasebeti ile bu yıl 12. si düzenlenen Ulusal Gönen Oya ve Çeyiz Festivalinin son akşamında sahne alan Koray Avcı konser verdi. Sahneye çıktığı andan itibaren alanda bulunanlara pozitif bir enerji yayan Avcı'nın parçalarına 7 den 70'e tüm vatandaşlar eşlik etti. Kendine özgü tarzı ve zaman zaman yapmış olduğu sosyal içerikli konuşmaları sayesinde Gönenliler unutulmaz bir gece yaşadılar.

Palaz, "Önümüzdeki yıl 5 gece konser yapacağız"

Konser bitiminde sahneye çıkan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz; " Gönen özlediği günleri yakaladı. Bu yıl üç gece olan konserleri önümüzdeki yıl beş gece yapacağız. Bunun müjdesini buradan veriyorum" dedi. Belediye Başkanı İbrahim Palaz Sanatçı Koray Avcı'ya iğne oyası ve boynuna takması için iğne oyasıyla işlenmiş fular hediye etti. Ayrıca üzerinde isminin yazılı olduğu 10 numaralı formayı da takdim etti.

Avcı; " Ben burada olmaktan son derece mutluyum. İnanın cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Bunun kıymetini bilin. Milyon dolarlarınız bile olsa içeceğiniz bir bardak çay, yiyeceğiniz bir kap yemek her ortamda aynı. Sizler sadece bulunduğunuz yerde mutlu olmayı deneyin" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir Gönen, Koray Avcı, Gönen, Magazin

Kaynak: İHA

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