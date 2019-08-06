Gönen'de kurbanlık pazarında "sahte para" uyarısı

Gönen
ilçesinde polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla broşür dağıtarak dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.
Gönen Belediyesi Kapalı Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk veya şüphe durumunda hemen polisi aramalarını istedi.
Sahte paranın nasıl anlaşılacağını da uygulamalı şekilde gösteren polisler, bu tür olaylarla karşılaşılması durumunda başvurulacak yolları anlattı.
Polisin, bayramın huzur ve güven ortamında geçmesi için yaya devriye uygulamalarına devam edeceği belirtildi.