Haberler» Güncel» Haber

Gönen'de kurbanlık pazarında "sahte para" uyarısı

Gönen ilçesinde polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla broşür dağıtarak dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

06.08.2019 11:30 Gönen'de kurbanlık pazarında
Gönen ilçesinde polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla broşür dağıtarak dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.
Gönen Belediyesi Kapalı Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk veya şüphe durumunda hemen polisi aramalarını istedi.
Sahte paranın nasıl anlaşılacağını da uygulamalı şekilde gösteren polisler, bu tür olaylarla karşılaşılması durumunda başvurulacak yolları anlattı.
Polisin, bayramın huzur ve güven ortamında geçmesi için yaya devriye uygulamalarına devam edeceği belirtildi.

Kurban Bayramı, Polis, Gönen, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:36   Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde 3 gün 3 gece sürecek Masal Festivali
11:35   Yenilikçi Kocasinan'dan Kayseri için katma değerli endüstri
11:35   Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu
11:35   Kapadokya'da 7 bin yıllık heykelcikler sergileniyor
11:35   BAE'nin İran'la yakınlaşmasının ardından Husilerin saldırıları arttı
11:35   Hindistan'da Halk Meclisinin Keşmir tasarısını onaylaması bekleniyor
11:34   Şanlıurfa, Sanat Sokağıyla şenleniyor