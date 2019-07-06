06.07.2019 13:02
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gönen'de sahte tarım ilacı operasyonu

Gönen

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sahte tarım ilacı satanlara jandarma operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sahte tarım ilacı satanlara jandarma operasyon düzenledi. Sahte tarım ilacı üreten 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gönen ilçesinde bazı şahısların sahte tarım ilacı üreterek piyasaya sürdüklerine dair bilgi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Gündoğan Mahallesinde A.A., M.A., A.Ş., E.K. ve Ö.K. isimli şahıslara ait ev ve eklentilerde arama yaptı. A.A. ve E.K. isimli şahıslara ait ev ve eklentilerde 40 litre sahte olduğu değerlendirilen tarım ilacı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak A.A., M.A., A.Ş., E.K. ve Ö.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Jandarma, Gönen, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:00   GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi
13:56   2 astsubay FETÖ'den adliyeye sevk edildi
13:55   -Park halindeki yanan araca vatandaş müdahale etti
13:54   Kars'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
13:51   Organize suç örgütü üyesi 9 kişi tutuklandı
13:48   İran: "İngiltere Petrol tankerimizi bırakmazsa Tahran'ın misillemesinden korksun"
13:47   Mersin'de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı