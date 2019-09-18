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Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

18.09.2019 17:20Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sarıköy ile Gelgeç Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun Çamurluk mevkiinde 10 PN 617 plakalı otomobille seyir halinde olan Raşit Güngör (50), direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağında bulunan tarlanın içine takla attı. Sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan İrfan Kaya (37) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan İrfan Kaya kurtarılamadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Sarıköy, Gönen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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