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Gönen'de üvey torun dehşet saçtı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı.

20.08.2019 19:20 Gönen'de üvey torun dehşet saçtı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S. (32) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üvey dedesi Fidan Kangal'ı (81)sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal'ın(80) ise bıçakla boğazını kesti. Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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