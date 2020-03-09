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Gönen'de "Yörük Yaren Şenliği" düzenlendi

Balıkesir Gönen ilçesinde "Yörük Yaren Şenliği" etkinliği düzenlendi.

09.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:56
Gönen'de
Balıkesir Gönen ilçesinde "Yörük Yaren Şenliği" etkinliği düzenlendi.
Gaybular Mahallesi'nde düzenlenen programda Marmara Bölgesi'ndeki yörük dernekleri bir araya geldi.
Yörük kültürünü yansıtan giysilerin giyildiği etkinlikte, organik gıda satışı sergileriyle katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Mahalle meydanında toplanan yörükler, davul zurna eşliğinde zümrüt çayırına kadar yürüdü.
Etkinlikte ayrıca, "Gönen Kırsalında Kadın Olmak" isimli fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Daha sonra ise İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerler için mevlit okutuldu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir Gönen, Gönen, Güncel
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