Haberler » Spor » Gönen Fen Lisesi, greko-romen stilde il birincisi oldu - Spor

Gönen Fen Lisesi, greko-romen stilde il birincisi oldu

Isparta Liseler Arası Güreş İl Birinciliği müsabakaları Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

10.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:11Gönen Fen Lisesi, greko-romen stilde il birincisi oldu
Liseler Arası Güreş İl Birinciliği müsabakaları Milli Egemenlik Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Fen Lisesi Güreş Takımı, gençler greko-romen stilde il şampiyonu oldu. Gönen Fen Liseli güreşçiler, 9 siklette 5 final yaparak, takdir topladı.

Serbest kategorisinde ise 12 takım arasında birinci olan okul Spor Lisesi oldu.

Gönen Fen Lisesi'nin Antrenörü Bayram Çevik'in öğrencileri, elde ettikleri başarılar sonrasında Türkiye finallerinde de oldukça iddialı olduklarını ifade ettiler.

Diğer yandan, Gönen Fen Lisesi'ni greko-romen stilde birinciliğe taşıyan ekipte ise, Osman Toprak, Mehmet Uysal, Sinan Körük, Yunus Emre Gülbahar, Süleyman Seçkin Güner, Selahattin Ertuğ Yaman, Deniz Doğukan Gürel ve Sabri Mert'ten isimli sporcular yer aldı. - ISPARTA

Isparta, Gönen, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:14 Gustavo Henrique'nin En İyi Anları - Spor
18:14 Santos, Copa Libertadores'e Hazır! - Spor
18:14 Lautaro Martínez'in Barcelona'ya Attığı Tarihi Gol - Spor
18:14 Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Attığı Goller - Spor
18:14 Derby Country'nin Manchester United'ı 3-2 Yendiği Unutulmaz Maç - Spor
17:37 Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi - Spor
17:12 Jose Sosa, PFDK'ya sevk edildi - Spor
16:54 İki yeni transfer Fatih Terim'le çalışmak istemiyor - Spor
16:38 Jose Mourinho, milli oyuncu Zeki Çelik'e kancayı taktı - Spor
16:28 Bu sene Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray! - Spor
10.12.2019 18:22:59