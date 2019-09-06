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Gönen Kaymakamı Yurt göreve başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı iken Gönen Kaymakamlığına atanan Arslan Yurt, görevine başladı.

06.09.2019 13:55 Gönen Kaymakamı Yurt göreve başladı
Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı iken Gönen Kaymakamlığına atanan Arslan Yurt, görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Gönen İlçe Kaymakamı Faruk Bekarlar'ın Konya Vali Yardımcılığına atanmasının ardından Gönen İlçe Kaymakamlığına atanan Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, dün itibariyle görevine başladı. 08 Ağustos tarihinde Resmi gazete'de yayımlanan kararnameyle atanan Arslan Yurt görevine başladı. Gönen'de görevine başlayan Arslan Yurt; " Gönen İlçesini bu güne kadar Kaplıcaları, İğne oyası, Eti, Sütü ve Pirinç'i ile tanıdım. Bundan sonra daha iyi tanıyacağım. 6 Eylül Gönen İlçemizin Düşman işgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümünde, tüm hemşehrilerimin Kurtuluş gününü kutluyorum" dedi.

Arslan Yurt Kimdir?

1970 Yılında Çorum ili Alaca ilçesinde doğdu. İlk-orta ve lise eğitimini Alaca ilçesinde tamamladı. 1987 Yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Burdur Kaymakam Adayı olarak başladı. Sırasıyla; Manisa'nın Selendi ilçesi, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi ve Diyarbakır'ın Bismil ilçelerinde Kaymakam vekilliklerinde bulundu. Üç yıl süren Kaymakam Adaylığı eğitimini 1997 Yılında tamamlayarak asaleten Trabzon'un Tonya ilçesine atandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçe Kaymakamlığına yapmıştır. - BALIKESİR

Süleymanpaşa, Arslan Yurt, Tekirdağ, Gönen, Güncel

Kaynak: İHA

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