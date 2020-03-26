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Gönen kaymakamı Yurt'tan, sosyal mesafe uyarısı

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz; İlçe merkezindeki esnafı, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardılar.

26.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:29
Gönen kaymakamı Yurt'tan, sosyal mesafe uyarısı
Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz; İlçe merkezindeki esnafı, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardılar.

Bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de yaşanan Korona virüs (Covid19) Pandemi salgını konusunda Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz İlçenin en işlek ve bankaların yoğun bulunduğu Atatürk Caddesinde incelemelerde bulundular. Bankalarda ATM kuyruğunda bulunan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran Kaymakam Yurt, "Toplumumuzun sağlığı için lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Bana bir şey olmaz demeyelim. Yetkililerin uyarılarına riayet edelim" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Kılıç'ta cadde üzerinde denk gelen yaşlı vatandaşları uyararak kendilerinin evde kalmaları kendi sağlıkları açısında son derece önemli olduğunu" ifade etti.

Ayrıca; Gönen İlçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm ortamlarda 65 yaş üstü kişiler uyarılarak ilçe kaymakamlığı nezdinde kurulan vefa ekibi konusunda kendilerini bilgilendirme yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Haydar Kılıç, İbrahim Palaz, Arslan Yurt, Gönen, Güncel

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