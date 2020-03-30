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Gönlü zengin Anadolu kadınına bir örnek daha

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, ihtiyaçlarını karşılayan zabıta ekiplerine kısıtlı imkanlarına rağmen bahçesinde bulunan meyvelerden yemeye çağıran bir teyze gönüllere taht kurdu.

30.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:07
Gönlü zengin Anadolu kadınına bir örnek daha
Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesinde, ihtiyaçlarını karşılayan zabıta ekiplerine kısıtlı imkanlarına rağmen bahçesinde bulunan meyvelerden yemeye çağıran bir teyze gönüllere taht kurdu.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde, jandarma ekiplerine 'Üzümler olunca yemeye gelin' diyen Tevhide teyze sonrasında Sivrihisar ilçesinde ise başka bir teyzenin sözleri de yüreklere dokundu. Sivrihisar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların hizmetleri görmek için gittikleri bir evde duygulu dakikalar yaşadı. Kapıda bulunan doğalgaz ve elektrik faturasını öğrenince 'Nasıl öderim, o kadar param yok ki' diyen teyze, verdiği 100 lira ile kendisini idare edecek gıda malzemesini ekiplere aldırdı. Teyzenin, erzakları teslim eden zabıta ekipleri ardından 'Allah sizi tüm kazalardan belalardan korusun. Yazın bak şu çiçeklere bak, gelin aileniz var ise erik, meyve ne varsa toplayın. Götürün iyin. Hadi görüşürüz, ha kuzum bakayım" demesi duygu dakikaların yaşanmasına neden oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mihalıççık, Sivrihisar, Eskişehir, Zabıta, Güncel

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