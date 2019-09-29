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"Gönlümüzün Renkleri" Hamamönü'nde

Asitane Tezhip Sanat Grubu'nun hat ve tezhip sergisi, Hamamönü'nde açıldı.

29.09.2019 10:12
Asitane Tezhip Sanat Grubu'nun hat ve tezhip sergisi, Hamamönü'nde açıldı.

Hamamönü Sanat Sokağı, yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Ankaralı sanatseverlerin buluşma noktası haline gelen Sanat Sokağı Sergi Salonu, Asitane Tezhip Sanat Grubu'nun hat ve tezhip eserlerini ağırlamaya başladı. Serginin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal'ın da katıldığı açılışa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel Türk sanatının seçkin örneklerinin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Balcı, "Asitane Tezhip Sanat Grubu sanatçılarımızın 'Gönlümüzün Renkleri' isimli icazet sergisinin açılışını yaptık. Hamamönü Sanat Sokağı Sergi Salonu'nda bulunan sergimize bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum. Mutlaka görülmesi gereken bir sergi. Altındağ sanatla, kültürle, sporlar anılmaya devam edecek" dedi.

Başkan Balcı, açılışın ardından eserleri yakından inceledi. - ANKARA

Asım Balcı, Altındağ, Ankara, Balcı, Güncel

Kaynak: İHA

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