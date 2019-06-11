'Gönül Anne' adlı kedi, ameliyatla hayata tutundu

İZMİR'in Karşıyaka
ilçesinde, hayvanseverlerin sokakta beslediği ve 'Gönül Anne
' adını verdikleri kedinin, Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndaki bir sandalda doğum yapmasının ardından rahminde enfeksiyon oluştu. Enfeksiyonun bağırsağına sıçradığı kedi, ölmek üzereyken götürüldüğü veterinerde, yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
Bostanlı semtinde, hayvanseverlerin sokakta beslediği kedi, bir süre önce hayvansever Güliz Hepvarlık'ın yanına geldi. Hepvarlık'ın ifadesine göre, garip sesler çıkaran kedi, onu Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndaki bir sandala götürdü. Sandalın üzerindeki naylonu kaldıran Hepvarlık, bir bölümü suyun içinde olan, bir bölümü de annesi tarafından kuru alana çekilen 6 kedi yavrusuyla karşılaştı. Hepvarlık, sandaldan aldığı yavruları Veteriner İdil Karatepe
'ye götürdü ve gerekli müdahaleler yapıldı. Bu olayın ardından kediye, 'Gönül Anne' adı verildi.
RAHMİNDEKİ ENFEKSİYON İNCE BAĞIRSAĞINA SIÇRADI
'Gönül Anne', bir süre sonra rahatsızlanınca, Güliz Hepvarlık onu da aynı veterinere götürdü. Burada yapılan tetiklerde, kedinin, sandalın içindeki yağmur suyunda doğum yapması nedeniyle rahminde enfeksiyon oluştuğu ve bunun da ince bağırsağına sıçradığı tespit edildi. İştahtan kesilen ve aşırı kilo veren kedi, Veteriner İdil Karatepe tarafından ameliyata alındı. Bağırsaklarındaki enfeksiyonlu olan yaklaşık 30 santimetrelik bölüm alındı, kalan kısım dikilerek yeni bir yol oluşturuldu. Gönül Anne, bir süre veteriner kliniğinde gözetim altında tutularak tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan kedinin, 6 yavrusu da çeşitli aileler tarafından sahiplenildi. Veteriner İdil Karatepe, çevredeki hayvanseverler tarafından kendisine getirilen kedinin zamanında müdahaleyle hayata tutunduğunu belirterek, bunun için Gönül Anne'yi kendilerine getiren Güliz Hepvarlık'a teşekkür etti.
- İzmir
Kaynak: DHA
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