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Gönül Bağı Etkinlikler Kapsamında Öğrencilere Kışlık Kıyafet Hediye Edildi

Akdağmadeni Belediyesi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Akdağmadeni öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri işbirliği ile düzenlenen "Gönül Bağı Etkinlikleri" kapsamında ilçemiz Yeniyapan Köyü ilkokulu öğrencilerine kışlık kıyafet hediye edildi.

18.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:23Gönül Bağı Etkinlikler Kapsamında Öğrencilere Kışlık Kıyafet Hediye Edildi
Belediyesi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Akdağmadeni öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri işbirliği ile düzenlenen "Gönül Bağı Etkinlikleri" kapsamında ilçemiz Yeniyapan Köyü ilkokulu öğrencilerine kışlık kıyafet hediye edildi.

Etkinliğe Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri Ömer Özdemir Yasin Yılmaz, KYK Yurt Müdürü Kadir Karaarslan, üniversite öğrencileri ve okulda görev yapan öğretmenlerin katıldığı etkinlikte 70 öğrenciye hediyeleri verildi.

Yapılan etkinlikle ilgili duygularını dile getiren Akdağmadeni Belediye Başkanı, "KYK öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerimizin hazırladığı böylesine anlamlı bir projeye belediye olarak destek olup, hediyelerini verdiğimiz öğrencilerimizin gönlünü kazanmak, onları mutlu etmek bizleri de oldukça sevindirmiştir. Her fırsatta eğitime ve öğrencilerimize yönelik projelerin destekçisi olup belediye imkanları doğrultusunda yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Gönül Bağı etkinliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT

Yurtlar Kurumu, Akdağmadeni, Güncel

Kaynak: İHA

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