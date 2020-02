Gönül Birliği'nden kitap okuma seferberliği

Hemşeriler arasında kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla Trakya ve Balkanlar Gönül Birliği Platformu tarafından "Kitabını Al Gel" etkinliği düzenlendi."Bir kitap seç ve Dünya'yı sessize al" sloganı ile yola çıkan Trakya ve Balkanlar Gönül Birliği Platformu'nun tüm yönetici ve üyelerinin katıldığı "Kitabını al gel" etkinliği gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediyesi Şirketi KİTAŞ'ın Başkanı Cevdet Ateş ve Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi Gökhan Aygün'de etkinlikte yerini aldı. Türkiye 'de kitap okuma alışkanlığının Avrupa ülkelerine göre oldukça az olduğuna dikkat çekilen etkinlikte bir araya gelen herkes yanlarında getirdiği kitapları birlikte okudu."Günde sadece bir dakika kitap okuyoruz"Artık düzenledikleri tüm toplantı ve etkinlikler öncesinde 10 ya da 15 dakika kitap okunacağını söyleyen Trakya ve Balkanlar Gönül Birliği Platformu Başkanı Barış Sert, "Maalesef ülkemizde kitap okuma alışkanlığının çok düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde bu oranın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise bu oran her geçen gün azalıyor. İngiltere ve Fransa'da insanların kitap okuma oranı yüzde 21 iken, bu oran Türkiye'de sadece 10 bin de bir. Yani Türk insanı olarak günde altı saat televizyon izliyoruz ama konu kitap okumaya gelince 24 saat içerisinde sadece bir dakikasını bu işe ayırıyoruz. Aslında kitap okumak boş zamanlarımızı doldurduğumuz bir eğlence değil. Kitap okumak ekmek ve su gibi insanların en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Vücudumuzun fiziksel ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi kitap okuyarak da ruhsal ihtiyacımızı gideriyoruz" diye konuştu."Dakikaları aşıp, saatlere ulaşmalıyız"Türk tarihinde çok fazla önemli liderin olduğunu ama özellikle bunların içinde yer alan iki kişiye değinmek istediğini belirten Sert, "Örneğin Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fetih etti diyoruz. Ama bunun arkasında müthiş bir entelektüel birikim var. O dönemde altı tane dil, matematik, felsefe, geometri bildiği gibi astronomi bilimine de olabildiğince vakıf. ve bunun akabinde İstanbul'u fetih ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise iki tane dil biliyor ve hayatı boyunca tam 4 bin tane kitabı not alarak okuyor. Bugün hemşerisi olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Türkiye'de kitap okuma konusunda artık dakikaları aşıp, saatlere ulaşmamız gerekiyor" dedi.Kitap okumayı internet ve televizyon engelliyorKİTAŞ Başkanı Cevdet Ateş ise insanların günümüzde internet ve televizyon başında çok fazla vakit harcadığını belirterek, "Bu yüzden kitap okuma konusunda eksiklerimiz oluyor. Bu durumu düzeltmemiz gerekiyor çünkü bizler okumazsak geçmişimizi öğrenemeyiz. Geçmişini bilmeyen millet ve topluluklar ise geleceğini belirleyemez. O yüzden gerçekten önemli bir durum. Umarım bu etkinlikle birlikte hem birçok kişiye örnek teşkil edeceğiz hem de yanımızda getirdiğimiz kitapları derneğe bağışlayarak, burada herkesin yararlanabileceği bir kütüphane oluşturacağız" dedi."Kitap okuma alışkanlığı edinmeliyiz"Yapılan bu etkinliği çok anlamlı bulduğunu ifade eden Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi Gökhan Aygün, "Aslında yapmamız gereken çok basit bir şey. Sabah ve akşam 15 dakikamızı kitap okumaya ayırsak, hem kendimize bir katkı sağlarız hem de ülkemizin kitap okuma oranını yükseltiriz. Ben şahsen 25 yıldır bu şekilde kitap okumaya kendimi alıştırdım. Tabii ki her insan aynı değil lakin herkes kendine göre bir kitap okuma alışkanlığı edinmeli. Kitap okumak insanın Dünya'ya bakış açısını, fikirlerini ve kendi tarihini anlayarak, bilmesi açısından fayda sağlıyor. İyi bir kitap arşivine sahibim. Bu yüzden platform kütüphanesine de bu konuda gereken desteği vereceğim" dedi. - İSTANBUL