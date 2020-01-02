Gönül Dostları yola çıktı

Öyle ki en değerli varlıkları olan çocuklarını birbirlerine emanet edecek, sırtlarını döndüklerinde içleri çok ama çok rahat olacak bir dostlar birlikteliği oluştu. Hedefimiz 2020 yılında bu gönül dostluğunu İzmir yararına kullanmak" dedi.

İzmir'de farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ilk kez "gönül" bağıyla bir araya geldi. Hemşehri dernekleri, sivil toplum örgütleri ya da birlik ve oda gibi üyeliklerden farklı olarak sadece "karşılıksız sevgi" temeline dayanan birlikteliği de "Gönül Dostları" adı verildi. Son bir yıldır çeşitli tarihlerde buluşan iş insanları, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de kimseye duyurmadan sessiz sedasız imza attı.

Gönül Dostları yılın son gününde bu kez Alyans Küçük Klüp'te ailece bir araya geldi. Hanif Pehlivanoğlu, "Bizler kendiliğinden bir araya gelen, gerçek dostlardan oluşan bir grubuz. Gönül dostları öyle ki, en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı birbirimize emanet edecek kadar itimat ediyoruz. Birimizin derdi varsa soru sormadan, yargılamadan yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Aramızda sanayici, esnaf, tüccar, STK yöneticileri var. Hep, daha güzel neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. İzmir'e, İzmirliye destek vermeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz bu birlikteliği enerjisi yüksek olan bir yapıya kavuşturmak. Şu an bunun üzerine çalışıyoruz. Tüzük çalışmaları bitti, grubun gücünü ortaya koyan kurumsal bir yapıyla yeni yılda bir arada olacağız" dedi.

Ege Bölgesi'nin önde gelen marketler zinciri Hanif Pehlivanoğlu Marketler Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Egeden Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özkebapçı önderliğinde temelleri atılan Gönül Dostları arasında Fuga Mobilya'nın sahibi Kadir Alkışel, Özolgun Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Tenekeci, İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Murat ve Mustafa Nezir kardeşler ile Sinan Bezircilioğlu, Beşkardeşler Market Zinciri ile 360 Şarküteri mağazalarının sahibi Erkan Kahya, Doğankoç Özel Güvenlik Hizmetleri Sahibi ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Ögretim Görevlisi Kenan Doğan, Ofis mobilyaları sektörünün öncülerinden Serter Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Eftal Serter, tekstil sektöründe 27 yılı geride bırakan Ali Akarsu, Ressam Fatma Elvin Öztürk, Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfı Başkanı Ali Ekber Gül, İnşaat Yüksek Mühendisi Necmi Okumuş, İş ve siyaset dünyasının sevilen isimlerinden Lütfi Kılıç, İzmir'de 400'ün üzerinde firmanın kuruluşuna öncülük eden yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren İlhan Başar yer alıyor.