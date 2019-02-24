Gönül'e kadınlardan güçlü destek

Seçim çalışmalarında kadınların istek ve önerilerini dinleyerek devam eden AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Kadıköy Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen mahalle buluşmasında kadınlarla buluştu. Yahyakaptan, Yenişehir, Mehmet Ali Paşa ve Kadıköy Mahalleleri'nde ikamet eden kadınların ve teşkilat mensuplarının bir araya geldiği programda başkan adayı Gönül'e AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Kadınların yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılaştığı programda annesi Ayten Hanım'ın da elini öpüp desteğini alan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Kadın kolları teşkilatından gelen bir ablanız olarak buranın nasıl bir okul olduğunu biliyorum. 81 ilin genel başkanlığını yaptığım zamanlarda da kadınların neleri başardığını gördüm. Bu nedenle sizlere güvenim tam" dedi.

GÜVENİNİZİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM

Güçlü desteklerine devam edeceklerini söyleyen kadınlara teşekkürlerini sunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bu bir bayrak yarışıdır. Sayın cumhurbaşkanımızın teveccühü ile bir yola çıktık. Kadın kolları teşkilatından gelen bir ablanız olarak buranın nasıl bir okul olduğunu biliyorum. 81 ilin genel başkanlığını yaptığım zamanlarda da kadınların neleri başardığını gördüm. Bu nedenle sizlere güvenim tam. Ben de güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım" şeklinde konuştu.

İZMİT'İN SAKİNİ DEĞİL SAHİBİ OLACAKSINIZ

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, "Bizler gönül belediyeciliği diyoruz çünkü gönülleriç yapmadan yol alamayız. Önce gönül köprüleri kuracağız. Dertleri dinleyip dermanlar bulacağız. Olduğumuz gibi görünüp, göründüğümüz gibi olacağız. Biz güçlü bir aileyiz. Allah'ın izni, sizlerin gayreti, halkımızın teveccühü ile bu işleri başaracağız. Herkes İzmit'in sakini değil sahibi olacak. Mahalle meclislerimizi yapıp, hep birlikte mahallemizin sorunlarını konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler