Haberler » Güncel » Gönül Elçileri Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanları andı - Haber

Gönül Elçileri Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanları andı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gönül Elçileri topluluğu, İstanbul'da 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişiyi andı.

11.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:54Gönül Elçileri Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanları andı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gönül Elçileri topluluğu, İstanbul'da 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişiyi andı.
Üniversite öğrencilerinden oluşan Gönül Elçileri, 'taki terör saldırısının yıl dönümü nedeniyle İki Nisan Polis Merkezini ziyaret etti, polislere karanfil verdi.
Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün ve merkez amiri Muhammet Satılmış'ın karşıladığı Gönül Elçileri, saldırıda şehit olan emniyet mensupları için başsağlığı dileklerini iletti.
Terör saldırısının yaşandığı sırada Vodafone Arena Stadı'nda görevli olduğunu belirten Eyigün, hain saldırıda şehit olanlara rahmet diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Satılmış, öğrencilerle sohbet ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Gönül Elçileri Koordinatör Yardımcısı Hasan Hakan, terör saldırılarının üzerinden yıllar geçse de acıların unutulmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz duygu yüklü ziyaret, şer odaklarına devlet-millet şuurunun asla bölünmeyeceğinin en somut göstergesidir. Bu vesileyle terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatan evlatlarına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Gönül Elçileri, daha sonra kentteki polis noktalarını da ziyaret ederek, polislere karanfil verdi.

Gönül Elçileri, Beşiktaş, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 ADALAR FAYTON RAPORUNUN SONUCUNU BEKLİYOR - Haber
11:34 Malkara'da "sürü yönetimi elemanı kursu" açıldı - Haber
11:34 Hem muhtar hem antrenör - Haber
11:30 İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor - Haber
11:29 Başkan Çerçioğlu, "Amatör denizciliğe önem veriyoruz" - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
10:11 Kepçeyle "akrobatik" hareketler yapan operatöre ceza - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
11.12.2019 11:38:07