Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele" Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuk işçiliğiyle mücadelede vali eşlerine önemli görevler düştüğünü belirterek, "Sizler, bu çocukların manevi annelerisiniz. Çocuk işçiliğiyle hep birlikte mücadele etmeli, onları okullarına döndürüp, geleceğe kazandırmalıyız. Gönül elçileri işte tam da bu nedenle var." dedi.Emine Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele" programında vali eşlerine hitap etti.Konuşmasına, "Dün gece idrak ettiğimiz Mevlit Kandili'nizi tebrik ediyorum. İnsanlığın efendisi Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanabildiğimiz bir hayat diliyorum." sözleriyle başlayan Emine Erdoğan, en son bir yıl önce İzmir'de bir araya geldiklerini, "Sıfır atık" temasıyla bir gönül elçileri buluşması gerçekleştirdiklerini anımsattı.Emine Erdoğan, bu yılki buluşmalarının teması olan çocuk işçiliğinin, küresel ve ulusal çaptaki sorunların başında geldiğini söyledi.Farklı sektörlerde çalıştırılan çocukların eğitimden mahrum kaldığına, zihinsel ve ruhsal sağlıklarının olumsuz yönde etkilendiğine, geleceğe yatırım yapabilecekleri en özel dönemlerinin zor koşullar altında geçtiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, bu çocukların büyüdüklerinde ise kendilerine yetemeyen, özel desteklere muhtaç kişiler haline geldiklerini dile getirdi."152 milyon çocuğun anılarında uçurtma uçurtmak yer almıyor""Ucuz iş gücü olarak görülseler de aslında ülke için bedeli çok ağır oluyor." değerlendirmesinde bulunan Emine Erdoğan, çocuk işçiliği konusunda kurumların yayınladığı verilerde, sunduğu raporlarda yer alan rakamların ardındaki gerçeğin, çok daha üzüntü verici olduğunu vurguladı.Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz, Uluslararası Çalışma Örgütünün verilerini sadece rakamlar olarak değil şöyle okuyoruz; dünyadaki 152 milyon çocuğun anılarında, bir yaz ikindisinde uçurtma uçurtmak, kaydıraktan kaymak yer almıyor. Dünyada her 10 çocuktan biri parka değil, fabrikaya çalışmaya gidiyor. Çocuk işçiliğinin en yoğun olduğu Afrika'da 72 milyon çocuk saklambaç oynamak nedir bilmiyor çünkü yüklendikleri ağır işlerden dolayı bedenleri çok yorgun. Asya-Pasifik bölgesindeki 62 milyon çocuğun, 'Büyüyünce ne olacaksın' sorusuna verecekleri bir cevabı yok. Tarım sektöründe çalışan 107 milyon çocuk, sabahları sıcak yataklarından koparılarak ağır şartlarda çalışıyor, hepsinin elleri nasırlı."Hizmet sektöründe çalışan 26 milyon çocuğun anne-babalarına naz dahi yapamadığını çünkü onların hep başkalarını memnun etmek zorunda olduğunu aktaran Emine Erdoğan, "Sanayi sektöründe çalışan 18 milyon çocuk işçinin dişleri olduğundan da beyaz görünüyor. Çünkü yüzlerine bulaşan motor yağı, yüzlerini simsiyah yapıyor." dedi."Onlar ne yazık ki Suriye'siz"Emine Erdoğan, 152 milyon çocuk işçinin 88 milyonunun erkek, 64 milyonunun kız olduğunu bildirdi.İstatistiklerin, bu çocuklardan bahsederken yaş gruplarına göre sınıflandırsa da onların aslında annelerinin "kınalı kuzuları" olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Peki ya savaş mağduru sığınmacı çocuklar? Onların geleceği tümüyle belirsiz. Tek hedefleri, günü kurtarmak. Herkes onları 'Suriyeli' diye tanıyor ama aslında onlar ne yazık ki Suriye'siz." diye konuştu.Emine Erdoğan, vali eşlerine "Şehirlerimizin en yüksek mülki amirleri olan valilerimizin eşleri olarak sizler bu çocukların manevi annelerisiniz. Onların sizin çabanıza, gayretinize ihtiyacı var. Çocuk işçiliğiyle hep birlikte mücadele etmeli, onları okullarına döndürüp, geleceğe kazandırmalıyız. Gönül elçileri işte tam da bu nedenle var." şeklinde seslendi."Türkiye, çocuk işçiliğiyle mücadelede örnek ülke seçildi"İş dünyasının ağır yükünü omuzlayan çocukların başka tehlikelerle de burun buruna geldiğini belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi:"Korumasız biçimde sokağın tehlikeleri, onları uyuşturucu gibi sorunlarla karşı karşıya getiriyor. Devletimiz, bu konuda geçmişten bugüne çok önemli bir hassasiyet gösteriyor. 1990'larda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza attı. 1992'de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Programı'na katılan ilk 6 ülkeden biri oldu. Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla çocuk işçiliğinin azaltılması ivme kazandı. Bu çabalar katlanarak arttı ve 2006'da Türkiye, ILO tarafından çocuk işçiliğiyle mücadelede örnek ülke seçildi.1994'te yüzde 15 olan 6-17 yaş grubundaki çocuk istihdam oranı 2012'de yüzde 5,9'a düşmüştür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2018 yılını 'Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı' ilan etmesiyle inşallah bu oran sıfırlanacaktır. Aile Bakanlığımızı gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.""Onların yeri, ailelerinin yanı ve okullarıdır"Çocukların hayal kurabildikleri, kabiliyetlerine göre gelecek planları yapabildikleri, çocukken sadece çocuk olabildikleri bir dünya arzuladıklarını vurgulayan Emine Erdoğan, çocukları çalışmaya iten sebepleri ortadan kaldırmak için uğraştıklarını, ailelerin ekonomik olarak güçlenmesinin ve bilinçlenmesinin temel hedefleri olduğunu kaydetti.Emine Erdoğan, çocukların, geleceğin teminatı olduğuna ve 18 yaşın altındaki herkesin henüz çocuk olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Onların yeri ailelerinin yanı ve okullarıdır. Dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri, yaşlarına uygun saatlerde uyuyabilmeleri, bedensel, zihinsel ve ruhi ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Bu konuda ilginizi esirgemeyeceğinizi biliyorum. Her vali eşi kendi şehrine odaklansa inanıyorum ki 2023'e geldiğimizde çocuk işçiliği diye bir sorunumuz kalmayacak." diye konuştu.Emine Erdoğan, Gönül Elçileri ağının çok etkili bir ağ olduğunu ve tüm projelerde öncü olabileceğini vurguladı.Geçen yıl ele aldıkları "Sıfır Atık" projesinin, duyarlı insanların katkısıyla çok iyi bir noktaya ulaştığına değinen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:"Hedeflerimizi bir bir yakalıyoruz. Şayet bu projeleri kendi haline bırakırsak ilerleme gücü zayıflar. Bizlerin küçük bir çabası, bir sinerji doğuracak, bu küçük çabalar büyük sonuçlar verecektir. Dünyanın ilk 10 ekonomisi olmaya hazırlanan Türkiye her alanda büyük atılımlar yaparken, bizlere de sosyal sorunlara eğilme vazifesi düşüyor.Çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz sizlerin desteğini bekliyor. Koruyucu aile hizmeti güzel noktalara geldi. Kasım 2018 itibarıyla 6 bin 314 çocuğumuz sıcak bir yuvayla buluştu. Yurt dışına gittiğimde 'Gönül Elçileri' ağını anlatıyor, ortak sinerjimizin sonuçlarından bahsediyorum. Bu ağı daha etkin şekilde kullanabilmeyi diliyorum.""Geleceğim Sensin" çocuk korosu türkü seslendirdiEmine Erdoğan, salonda bulunan "Edirne Gönül Elçileri Çocuk Korosu"nun da böylesi bir çabanın ürünü olduğunu belirtti."Edirne Valimizin eşini, Trakya Üniversitemizin değerli rektörünün ve eşinin çabalarını kutluyorum." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, "Onların çabası olmasa bunca yetenek kaybolup gidecekti. Çocuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Her birini gelecekte sanat dünyasının parlak yıldızları olarak görmeyi diliyorum." şeklinde konuştu.Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, vali eşleri, Trakya Üniversitesi gönül elçileri de hazır bulundu.Bakan Selçuk ile İçişleri Bakanı Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu'nun da konuşma yaptığı programda, 55 çocuktan oluşan "Edirne Gönül Elçileri Geleceğim Sensin Çocuk Korosu" türküler seslendirdi.Program sonunda katılımcılara broş ile Türk zeka ve strateji oyunu mangala hediye edildi.