Gönül Elçileri" İzmir'de Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde yürütülen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri
" projesi kapsamında "İzmir
Gönül Elçileri Merkez
Buluşması" gerçekleştirildi. Balçova
'da bir oteldeki buluşmada İzmir Valisi Erol Ayyıldız
'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız
, İzmir'deki çalışmaları slayt eşliğinde anlattı.
Toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini aktaran Ayyıldız, okuma yazma kursları sayesinde çok sayıda vatandaşa eğitim verildiğini belirtti.
Yürütülen koruyucu aile projesiyle ilgili de bilgi veren Ayyıldız, "Koruyucu aile projemizde 354 ailemiz var. Toplam 400 çocuğumuz burada kalmakta. 65 engelli çocuğumuzu aileyle buluşturduk. 52 sevgi evimiz var ve burada kalan çocuk sayısı 309. Onları 2019-2020 yıllarında sizlerin de desteğiyle uygun ailelerin yanına yerleştireceğiz." dedi.
Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında İzmir'de 100 okulda çalışma başlattıklarını, okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirdiklerini, farkındalık etkinlikleri ve sergiler düzenlediklerini dile getirdi.
Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı toplum ve sağlıklı gelecek anlayışıyla "Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi" (KETEM) projesini başlattıklarını anlatan Ayyıldız, 30 ilçede mamografi, HPV-DNA ve kolon kanseri taraması yaptıklarını, hastalar için moral yemekleri ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek hasta ile yakınlarına destek olduklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da özellikle koruyucu aile projesinin dikkatini çektiğini ve yüreğine dokunduğunu ifade ederek "Takdire şayan emeklerinden dolayı gönül elçilerini tebrik ediyorum. Koruyucu ailelerin yaygınlaştırılması bizleri çok mutlu ediyor. Koruyucu aileleri süper kahramanlar gibi görüyorum, ne mutlu onlara." diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un eşi Rana Selçuk da çalışmaları yürüten gönül elçilerine teşekkür ederek "Ben öğretmenim aynı zamanda da bir anneyim. Meslek hayatımızda biz zaten gönül elçiliği yapıyoruz. Bu tür desteklerin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu çocuklarımdan, öğrencilerimden çok iyi biliyorum. Bir dokunuşun bir hayatı kurtardığına defalarca şahit oldum." şeklinde konuştu. AK Parti
İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
, "Gönül Elçileri" projesinin toplumda gönüllülük kavramıyla ilgili farkındalık yaratacağını, kalkınmaya katkı sağlayarak insan kaynağı ihtiyacını güçlendireceğini belirtti.
Buluşmada, Türkiye
'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın
'a kadınlara rol model olması ve gönül elçisi olarak yürüttüğü faaliyetlerden dolayı ödül verildi.
Güncel
Kaynak: AA