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Gönül elçilerinden hastalara ziyaret

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlen programda Siirt Devlet Hastanesi'nde yatan hastalar ziyaret edildi.

06.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:04Gönül elçilerinden hastalara ziyaret
İl Komutanlığınca 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlen programda Siirt Devlet Hastanesi'nde yatan hastalar ziyaret edildi.

Ziyaret programına, Vali Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın eşi Hülya Dörtkol Atabay ve gönül elçileri katıldı. Siirt Devlet Hastanesi'nde yatan kadın hastaları ziyaret eden Atik, kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Atik ve gönül elçileri hastalara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Tedavi gören kadın hastalarla bir süre sohbet eden Atik, geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı. - SİİRT

Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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