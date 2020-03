Gönül Elleri’nden maske desteği

Gönül Elleri'nden maske desteğiBurçak Bozkuş-Doğan GÜNDOĞDU-İSTANBUL(DHA)- Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı gönüllülük esasına dayanan çalışmalarını koronavirüs mücadelesine de taşıdı. Gönül Elleri Çarşısı Atölyeleri ile üretime katılarak aile ekonomilerine katkıda bulunan ihtiyaç sahibi kadınlar koronavirüs ile mücadelenin sembolü haline gelen maske üretimi ile evlerinden üretim yapmaya başladı. Günde yaklaşık 1000-1500 maske dikilen Gönül Elleri çarşısında hem bu zorlu süreçte ülkemize destek olunuyor, hem de kadınların el emeği ile ev ekonomisine katkı sağlanmış oluyor.Evlerde işlemi yapılan maskeler daha sonra Gönül Elleri çarşısında üretimleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Gönül Elleri Atölyelerindeki kurslardan eğitim alarak birçok farklı alanda el emeği ile üretim yapan ev hanımları şimdi hem evlerinde kalıp koronavirüs mücadelesine destek veriyor, hem de ürettikleri maskeler ile aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.DR. ŞADİ YAZICI: MASKE ÜRETİMİMİZ İKİ YÖNLÜ FAYDA SAĞLAYACAKÇalışmaları yakından takip eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı maske üretiminin gerekli olduğunun altını çizdi. Yazıcı, 'Bütün dezavantajlı kesimlerle ilgileniyoruz ama özellikle de mağdur ailelere iş imkanı verebilmek, onların evlerine gelir sağlayabilmek için sağladığımız imkanlar vardı. Gönül Elleri Atölyesi'nde de el emeği göz nuru işler yapılıyor. Bu dönemde ise maske yaptırmaya başladık. Hem ilçedeki hastanelere, firmalara destek olmak hem de mağdur ve ihtiyaç sahibi aileler kazansın diye böyle bir çalışma yapıyoruz. İki yönlü fayda sağlayacak. Çalışmalarımız devam edecek' şeklinde konuştu.HEM MASKE ÜRETİLİYOR HEM EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANIYORHerkesin büyük bir istek ve hevesle maske diktiği Gönül Elleri Atölyesinde her türlü ev tekstil anlamında üretim yapılabiliyor. Kadınlar hijyenik koşullara dikkat ederek maske yapıyorlar. Gerek dışarıdan alınan siparişlerle gerek Tuzla Belediyesi personellerinin hijyen kurallarına dikkat etmesi için onlara üretim yapılıyor. Hem ihtiyaç sahibi hem de gönüllü kadınlar ailesine katkı yapmış, ülkemize de destek olmuş oluyorlar. Şuan da hummalı bir şekilde maske üretimi devam eden Gönül Elleri Atölyesi'nde günde 1000 adet maske yapılıyor. Gönül Elleri Atölyesi siparişleri karşılayabilecek durumda. Üretilen maskeler yüksek derecede yıkanıyor ve ardından ütülenip paketleniyor. Ardından da kolilendikten sonra dağıtımı yapılıyor.KAMİLE DURGUN: İMKANI OLAN DIŞARI ÇIKMASINÜlkenin içinde bulunduğu zor sürece destek olmak istediklerini söyleyen Gönül Elleri Atölyesi çalışanlarından Kamile Durgun, böylece aile ekonomilerine de katkı sağladıklarını belirtti. Durgun, 'Şu anda ülkemizin içinde bulunduğu zor süreçte biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Belediyenin desteğiyle buradayız. Çalışmalarımızla hem aile ekonomisine destek oluyoruz hem de insanların sağlığı için maske dikiyoruz. Şuan da evimizde değil atölyedeyiz ama insanlar lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar. Çünkü bizler başkalarının bize ihtiyacı olduğu için buradayız. Kendi sağlığımızı korumak için tedbirlerimizi de alıyoruz. Topluluk halinde görülebiliriz ama hem hijyenimize hem de dışarıdaki insanların sağlığına zarar verecek herhangi bir durumda bulunmuyoruz. Devletimizin ve insanların ihtiyacı olabilecek her şeyi bu süreçte atölyemizde üretiyoruz' dedi.Tuzla'dan ülke geneline yayılan Gönül Elleri Çarşısı'nın her zaman olduğu gibi ülke gündemi ve toplumun hassasiyetlerini önemseyerek çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Gönül Elleri Çarşısı, 12 komisyonda gönüllü olarak çalışan sokak gönüllüleri ile ilçe genelinde yardıma ihtiyacı olan herkese anında ulaşmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA