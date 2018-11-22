Gönül Gözüyle 13 Yıldır Öğrencilerine "Işık" Oluyor

22 Kasım 2018 Perşembe 11:37



22 Kasım 2018 Perşembe 11:37

MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de yaşayan doğuştan görme engelli Türkçe öğretmeni Fahrettin Sadıç, 13'üncü yılını doldurduğu mesleğinde, hayata hazırladığı öğrencilerine ışık oluyor.Yüzde 90 görme engeli bulunan 36 yaşındaki Sadıç, karanlık dünyasını öğrencilerinin sevgisiyle aydınlatıyor.İlk olarak Hakkari Yüksekova'da görev yapan ve 8 yıl önce Mersin'e gelen Sadıç, burada merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Ersoy Ortaokulu'nda görevini sürdürüyor.Sabah ders saatinden önce dolmuşla okula gelen ve öğrencileri tarafından karşılanan öğretmen, uzun zamandır görev yaptığı okulun her yerini çok iyi bildiğinden baston kullanmadan rahatça hareket edebiliyor.Hangi saatte hangi sınıfta dersi olduğunu, telefondaki uygulama sayesinde kolayca öğrenen Sadıç, her sınıftan kendisine yardımcı olması için seçtiği bir öğrencinin desteğiyle yoklama alıyor, derse katılmak isteyenlere de yine öğrencilerinin yardımıyla söz veriyor.Sadıç, öğrencilerin de desteğiyle mesleğini yerine getirirken hiçbir zorluk yaşamıyor.Fahrettin Sadıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece ışığı görebildiğini, nesneleri ise algılayamadığını söyledi.Görme engelli olarak öğretmenlik yapmanın zorluğunun bulunmadığını belirten Sadıç, "Kendime dair çözümler uyguluyorum ve problemleri kolayca aşabiliyorum. Zaten öğretmenlik yaparken teknolojiyi kullanıyoruz. Bundan bağımsız bir öğretmenlik düşünülemez. Bizim okulumuzda da akıllı tahtalar, bilgisayarlar var. Bunları rahatlıkla kullanabiliyoruz." dedi."Çalışmalarımız çocuklar için de örnek oluyor"Sadıç, öğrencilerin kendisini çok sevdiğini ve yardımı olduğunu dile getirerek, "Görme engelli birinin öğrencilerin karşısına çıkıp bir şeyler anlatmasını farklı algılayabiliyorlar ama zamanla iletişim dilimizi kullanarak bu sorunu da aşıyoruz." ifadesini kullandı.Engelli olmanın problem yaşatmadığını, engellerin problem teşkil ettiğini vurgulayan Sadıç, toplumdaki "yapamaz" algısını değiştirip "yapabilirsin" algısına dönüştürmeye çalıştıklarını anlattı.Öğretmenliğin dışında çeşitli etkinlikler de yaptığını aktaran Sadıç, "Bizim çalışmalarımız çocuklar için de örnek oluyor. Engellilere ön yargılı bakış açısını aslında bir anlamda kırma konusunda öğretmenlik çok önemli. Öğretmenler çok sayıda insana ulaşıyor, onlar da başkalarına ulaşıyorlar. Böylelikle engellilere dair o ön yargıyı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Mersin Ersoy Ortaokulu öğrencileri de Fahrettin öğretmeni çok sevdiklerini, Türkçe dersinin olduğu günlerin gelmesini dört gözle beklediklerini belirtti.