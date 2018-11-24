Gönül Gözüyle" Gören Öğretmen Çocuklara Işık Oluyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05

FECRİ BARLIK - Siirt'te görme engelli öğretmen Orhan Alkaş, mezunu olduğu okulda öğrencileri hayata hazırlıyor.Hürriyet Ortaokulunda görev yapan doğuştan yüzde 80 görme engelli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Alkaş (27), ortaokuldan mezun olduktan sonra okumak istediği liseye "uyum sağlayamayacağı ve öğrencilerle başarılı bir eğitim sürdüremeyeceği" gerekçesiyle alınmadı. Ylmayan Alkaş, açık öğretim lisesine kaydoldu.Sesli kitaplardan ders çalışan, bunun yanı sıra gönüllülerin görme engelliler için kitap seslendirdiği Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığından (TÜRGÖK) destek alan Alkaş, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünü kazandı.Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile Konya'nın Meram ilçesindeki Osman Gazi Ortaokuluna atanan Alkaş, burada bir süre çalıştıktan sonra özür grubundan memleketi Siirt'e tayin oldu.Mezun olduğu Hürriyet Ortaokulunda görev yapan Alkaş, çok sevdiği mesleğini, kendisine "ışık" olan öğrencilerinin geleceği için sürdürüyor.Orhan Alkaş, AA muhabirine, çocukluk hayali olan mesleğine ve öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Arkadaşlarının sesiyle sınavlara hazırlandıSiirt'i çok iyi bildiğini ve her yerini ezberlediğini belirten Alkaş, üniversiteyi okumak için gittiği Diyarbakır'da caddeleri bilmediği için ilk başlarda zorluklar yaşadığını anlattı."Tek başınıza da olduğunuz zaman çok zor olabiliyor. Arkadaşlarım çok iyi davrandılar. Hiçbir zaman engelim ile ilgili bir problem yaşamadım" diyen Alkaş, arkadaşlarının her etkinliğe kendisini de dahil ettiğini ifade etti.Üniversite eğitiminde arkadaşlarının büyük destek sunduğunu vurgulayan Alkaş, şunları kaydetti:"Arkadaşlarım sağ olsunlar kendileri akşam ders çalışıyorlardı. Bana da çıkardıkları notları cep telefonundan seslendirip, gönderiyorlardı. Ben de onları telefonumdan ya da bilgisayarımdan dinleyip sınavlara bu şekilde hazırlanıyordum.""Gönül işidir öğretmenlik"Görev yaptığı okulun kendisi için manevi bir değerinin olduğunu aktaran Alkaş, "Çünkü çocukluğum ve gençliğim burada geçti. İlkokul arkadaşlarımın olduğu ve kendimi ait hissettiğim yer burasıdır." ifadesini kullandı.Öğrencilerinin kendisini üzmediğini belirten Alkaş, şöyle devam etti:"Engelim dolayısıyla hiçbir problem yaşamadım. Geçen seneden beri buradayım. Sınavlar var, yoklaması, öğrencilerle iletişim, sınıf hakimiyeti falan çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Diğer mesleklere çok zor bir meslek ama gönül işidir öğretmenlik. Yani çocukları sevmeseniz yapamazsınız."Alkaş, tahtaya yazı yazarken öğrencilerinden destek aldığını kaydetti.Öğrencilerin sevgisini kazandıÖğrencilerden Sabri Çetin de öğretmenini çok sevdiğini belirterek, "Onunla sohbet ediyoruz, sorunlarımızı iletiyoruz. Onun öğrencisi olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.Esmanur Yılmaz da bilmedikleri birçok şeyi öğretmeninden öğrendiklerini söyledi.