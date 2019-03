Gönül, "Heyecanımız Ve Gücümüz Artıyor"

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Van İli ve İlçeleri Bahçesaray Derneği Başkanı Galip Gülen Gögercin'i, ve dernek üyelerini ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette başkan adayı Gönül'e AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve meclis üyesi adayı Aykut Çağlayan ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Vanlı vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek fikir alış verişinde bulunan başkan adayı Gönül, "Sayın cumhurbaşkanımız tarafından görevin bizlere tevdi edilmesiyle birlikte, her bir vatandaşımıza ulaşma gayreti içerisindeyiz. Gördüğümüz şudur ki, her geçen gün gücümüz ve heyecanımız artıyor" dedi.

KADER BİRLİĞİMİZ VAR

Dernek yönetimi ve üyeleri ile buluşan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Van ile Kocaeli depremi yaşamış iki ilimizdir. Bizlerin her şeyden önce kader birliğimiz var. Rabbim bu acıları bir daha inşallah bizlere yaşatmasın. İzmit farklı renkleri farklı kültürleri bir arada barındıran bir şehir. Vanlı kardeşlerimizde şehrimize farklı bir güzellik katıyor. Bizi sahip olduğumuz kültürlere rağmen ahenk içerisinde bir arada tutan en önemli şey İzmit'lilik olgusudur.Bizler Vanlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. Hep beraber daha güzel bir İzmit için çalışacağız. Seçimlerimizin vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

SONUNA KADAR ÇALIŞACAĞIZ

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, " Bizler her zaman el ele, gönül gönüle olmayı önemsedik. Sayın cumhurbaşkanımız tarafından görevin bize tevdi edilmesiyle birlikte, her bir vatandaşımıza ulaşma gayreti içerisinde olduk. Gördüğümüz şudur ki, her geçen gün gücümüz ve heyecanımız artıyor. Sizler zannetmeyin ki sadece seçim için çalışacağız. Sizlere söz veriyorum ki son nefesime kadar İzmit için çalışacağım" ifadelerine yer verdi.

