'Gönül Kazan' sevindiriyor

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın ve en güzel örneklerini sergileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de ikamet eden mağdur durumdaki vatandaşların derdine Gönül Kazan'la deva oluyor. 83 yaşındaki sağ eli felçli Sıdıka Akgün de 3 yıldır Evde Bakım ve Gönül Kazan hizmetinden yararlanıyor.

GÖNÜLLER KAZANILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nde ikamet eden bakıma muhtaç durumdaki vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Bu kapsamda İzmit Sofuoğlu köyünde ikamet eden 83 yaşındaki Sıdıka Akgün'ün 3 yıldır sıcak yemek ihtiyacını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Sağ eli tutmayan ve yaşlılığa bağlı hastalıkları olan Sıdıka teyzenin yemek ihtiyacının yanında Evde Bakım hizmetiyle gündelik işleri gideriliyor.

TÜM İHTİYAÇLARI GİDERİLİYOR

Eşini yıllar önce kaybeden Sıdıka teyze; "Devletimizden Allah bin kez razı olsun. Siz bize destek oluyorsunuz, ne kadar dua etsek az" dedi. Aynı mahallede yaşayan 82 yaşındaki Kezban Yılmaz da Gönül Kazan hizmetinden faydalanıyor. Eşi gazi olan Yılmaz; tek başına yaşadığını evde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları ile mücadele ediyor. Evde Bakım Hizmetinden de faydalanan Kezban teyze, öz bakım ve ev temizliği konularında da Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün uzman personeli tarafından ilgileniliyor.

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kezban teyzenin her gün dualarında. Gününü Kuran-ı Kerim okuyarak, tespih çekerek geçirdiğini anlatan Kezban teyze, tek başına yaşamanın zorluklarından bahsederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GÜNLÜK İKİ ÖĞÜN YEMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "Gönül Kazan" projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere ve ailelere çözüm olarak, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor.

PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR?

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne gelen başvurular, uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeler neticesinde vatandaşın ihtiyaç sahibi olup olmadığı, varsa ne tür ihtiyaçları olduğuna ve giderilmesi için neler yapılabileceği Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu'nda yapılan görüşme sonucunda karara bağlanıyor. Başvurular için; fakirlik belgesi, aile bireylerinin nüfus cüzdan fotokopileri, başvuru dilekçesi ve 18 yaşından büyük aile bireyleri için SGK dökümleri ile kendilerine en yakın çözüm masasına yapmaları gerekiyor.

GÖNÜL KAZAN PROJESİ NEDİR?

"Gönül Kazan" projesi ile yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günlük iki öğün olacak şekilde evlerine hazır yemek ulaştırılıyor. Bu proje ile birlikte yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanarak, ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmadan aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz bir şekilde bu ihtiyaçlarını giderebilmektedir.

BİLGİ İÇİN 153

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sunduğu "Gönül Kazan" sıcak yemek projesinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların bilgi için Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi olan 153 numaralı telefona ulaşmaları yeterli oluyor.