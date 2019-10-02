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Gönül köprüsü projesinde öğrenciler, minik öğrencileri sevindirdi

Yenice ilçesinde Karabük TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu Spor Kulübü'nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gönül köprüsü " projesi kapsamında öğrenciler, öğrenci kardeşlerini hediyeler dağıtarak sevindirdi.

02.10.2019 17:08Gönül köprüsü projesinde öğrenciler, minik öğrencileri sevindirdi
Yenice ilçesinde Karabük TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu Spor Kulübü'nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gönül köprüsü " projesi kapsamında öğrenciler, öğrenci kardeşlerini hediyeler dağıtarak sevindirdi.

TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu Spor Kulübü 7/B sınıfı öğrencileri,kendi imkanları ve öğretmenlerinin desteğiyle toplum hizmeti sosyal etkinlik kapsamında Yenice ilçesine bağlı Satuk Balıkısık Okulu birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar alarak hediye ettiler. Satuk Balıkısık Okulunda öğrencileri ziyaret ederek küçük kardeşlerine hediyeleri takdim edip onlarla tanışan beraber resim çizip hatıralar biriktiren öğrenciler, mutlu ve huzurlu olarak Balıkısık'tan ayrılıp Karabük'e döndüler.

Sevinçleri gözlerinden okunan minik öğrenciler, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

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