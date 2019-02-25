Gönül, Paşalılar ile Buluştu

Cumhur İttifakı ve AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Mehmet Ali Paşa'da yapmış olduğu esnaf ve ev ziyaretlerinin ardından Millet Kıraathanesi'nde mahalledeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve meclis üyelerinin de başkan adayı Gönül'e eşlik ettiği programda mahalle halkının istek ve önerileri dinlendi. Tüm vatandaşların derdine derman olacaklarının altını çizen başkan adayı Gönül, "Bizler meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle, yaşlımızla oturup konuşacağız. Mahalle meclisleri yaparak hem yerinde yönetim hem de yerinde denetim yapacağız" dedi.

"MEHMET ALİ PAŞA'YA DEĞER KATACAĞIZ"

Mahalle halkı ile buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Cumhur İttifakı ve AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Mehmet Ali Paşa Mahallemiz, İzmit'imizin köklü ve büyük mahallelerinden biri. Kapalı Pazar alanı, tramvay projesi, Doğu Kışla parkı gibi hizmetler Mehmet Ali Paşa'nın değerini arttırdı. Yapacağımız çalışmalarla Mehmet Ali Paşa'nın değerine değer katacağız. Mahallesini seven mahallesine en çok hizmet edendir. Biz de Mehmet Ali Paşa mahallemize çok değer veriyoruz, çok seviyoruz. Mahalle halkımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, yaşlılarımızla el ele İzmit'e, Mehmet Ali Paşa'ya hizmet edeceğiz. Gönülden gönüle köprüler kuracak, herkesin başkanı olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler