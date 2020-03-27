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Gönül Seferberliğine gönülden destek

Gaziantep Valiliği öncülüğünde, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar başta olmak üzere tüm şehrin destek verdiği Gönül Seferberliği kampanyası hayırseverlerin yardım seferberliği ile devam ediyor.

27.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:59
Gönül Seferberliğine gönülden destek

Kampanya kapsamında SANKO Holding tarafından Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile 21 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapılacak.

İçerisinde yağ, şeker, pirinç ve makarna gibi gıda ürünlerinin yer aldığı yardım paketleri için ise herhangi bir talep alınmayacak olup hâlihazırda SYDV'ye kayıtlı olan ailelerin evine Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından bırakılacak.

Küresel bir sorun olan Koronavirüs salgını ile mücadelede şehrin hayırseverlerinin ön saflarda yer aldığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, bu zor süreçte desteğini esirgemeyen SANKO Holding ailesine teşekkür ederek herkesi gönül seferberliği kampanyasına desteğe davet etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Güncel

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