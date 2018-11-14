Gönül Simpson ile Hayallere Yolculuk

Çocuk edebiyatının başarılı yazarı Gönül Simpson, Santral Kampüs Büyük Sahne'de 1. sınıf öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin okuma listesinde yer alan 'Astronot Kutup Ayısı' kitabından bahseden Simpson, hayaline ulaşmak için yılmadan mücadele eden bir kutup ayısının hikâyesini etkileyici bir anlatımla çocuklarla paylaştı. Hayal etmenin gücüne ve inandığın yolda azimle ilerlemenin önemine vurgu yapan başarılı yazar, öğrencilere kurdukları hayaller ve koydukları hedefler ilk seferde gerçekleşmediğinde vazgeçmemelerini, yeni yöntemler deneyerek yollarına devam etmelerini tavsiye etti. Azim, mücadele ve çabayla ulaşılamayacak hiçbir hedef olmadığını anlatan Gönül Simpson, harika anlatımıyla öğrencilerden büyük beğeni topladı.

SIMPSON'A ÖZEL KÖŞE

Sunumun sonunda Anaokulu ve İlkokul Müdürü Zeynep Acarkal, Gönül Simpson'a harika paylaşımlarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Etkinliğin ardından öğrenciler için kitaplarını imzalayan başarılı yazar, kendi kitabı için özel tasarlanan okul köşesinde ise minik okuyucularıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.