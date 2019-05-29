Gönül Sofrası Karadeniz Mahallesi'nde kuruldu

Gönül Sofrası bu kez Karadeniz Mahallesi'nde kurulurken mahalle sakinleri iftar organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi.

Tekirdağ İl ve ilçe protokolünden de önemli isimlerin katıldığı organizasyonda Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tek tek tüm masaları gezerek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Yüksel, Karadeniz Mahallesi sakinlerinin Ramazanı-ı Şeriflerini de kutlayarak gönül sofrasındaki yerini aldı.

Dualarla oruçların açılmasının ardından Karadeniz Mahallesi sakinlerine seslenen Başkan Yüksel, mahalle ile ilgili önemli müjdeler verirken konuşmasında şunları söyledi:

"ÖNÜMÜZDEKİ RAMAZAN AYINDA 100 BİN BELKİ DE DAHA FAZLA HEMŞERİMİZ İLE BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Yüce Yaradan'a hamdolsun, ramazan ayında bizi aynı sofrada buluşturdu. Aynı duaya amin dedirtti. Bu ramazan ayında yaklaşık 50 bin hemşehrimiz ile birlikte iftar açacağız dedik. Aynı sofrada aynı duaya amin diyeceğiz dedik. 50 bin diye planladık ama bu 60 bine kadar çıkacak gibi gözüküyor. İnşallah önümüzdeki ramazan ayında 100 bin belki de daha fazla hemşerimiz ile birlikte olacağız.

300 BİN TL HAYIRSEVER İŞ ADAMLARI SAYESİNDE BELEDİYE KASASINDA KALDI

Biz göreve geldiğimizde 300 bin liralık bir ihale gördük. Benim önüme ihale geldi, imza at dediler. Dedik ki nedir bu 300 bin. İftar organizasyonu yapacağız dediler. O yüzden para lazım. İptal emrini verdim. Bizim bu şehirde hayırsever birçok iş adamımız var, rica ederiz. Bu milletin birlik ve beraberliği için, aynı sofrada amin demeleri için katkı sağlarlar dedik. Allah hepsinden razı olsun. Bu akşam da Osman Topaloğlu, Alper Topaloğlu, AraBul Et Lokantası ve İtimat Depo bizi bir araya getirdi. Allah hepsinden razı olsun. Hangi niyetle o hayrı işledilerse de Allah kabul ve makbul eylesin.

"ÇÖPE ATILACAK TAŞ İÇİN 1.6 MİLYON LİRALIK İHALE YAPMIŞLAR"

Karadeniz Mahallesi'ndeki hemşehrilerimiz bize çok sahip çıktılar. TOKİ'de de mahallede de bize sahip çıktılar. Allah hepsinden razı olsun. Siz bize güvendiniz, bu göreve layık gördünüz. Biz de yüzünü kara çıkartmamak için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde TOKİ'de taşlardan yığıntı haline gelen alana müdahale edeceğiz. Biz oradaki malzemeyi kaldırmaya başladık. Oradaki malzeme taş malzemesi. O taşı almak için 1.6 milyon liralık ihale yapmışlar. Biz ne yapıyoruz o taşı çöpe atmamak için makine getirttik. O makine oradaki taşı kırıyor. Sonra da bizim lazım olan yollarımızda kullanmaya başlıyoruz.

KARADENİZ MAHALLESİNİN SORUNLARINI TEK TEK ÇÖZECEK

Kısa bir zaman sonra Karadeniz Derneklerimizin geleneksel güzel bir organizasyonu var. Yine beraber olacağız. Orada da inşallah elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız.

Karadeniz Mahallemiz ile ilgili sözlerimize devam edeyim. Çocuklar park alanı istiyor. Park alanları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yollar ile ilgili ciddi tespitlerimiz var. Bayramdan sonra yollara giriyoruz. Çevre yolu ile ilgili çalışmaları hızlandırdık. Biliyorsunuz derneğimizin hemen arkasından geçiyor. Onunla ilgili takibimiz devam ediyor. Sağlık ocağı ile ilgili sözümüz vardı onu tamamladık. TOKİ içine kamera gerekiyordu. Unutmadım. Bayramdan sonra ilgili girişimlerde bulunacağız. Verdiğimiz sözlerin hiçbiri kalmayacak. Kimsenin kuşkusu olmasın."

Karadeniz Mahallesi Gönül Sofrası, ramazan şerbeti, Osmanlı macunu ve pamuk helva ikramının yanı sıra Hacivat ve Karagöz gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler