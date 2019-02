Gönül Sofrasında Buluştular

Kaynak: İHA

Ülkelerinden çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye 'ye sığınma durumunda kalan ve Erzincan 'da bulunan Afganistan ile Suriyeli sığınmacılar komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve kendi kültürlerini tanıtmak amacıyla Türk komşuları ile bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştılar.Kendi kültürlerini ülkelerinden gelerek yerleştikleri Erzincan'da mahalle sakinlerine tanıtmak komşuluk ilişkilerini geliştirmek isteyen Afgan ve Suriyeli sığınmacılar kendi ülkelerine has yemekleri yaparak mahalle komşuları ile bir sofrada buluştu. Afgan ve Suriyeli sığınmacılar Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ile birlikte mahalle sakinlerinin evlerine giderek kendi kültürlerini, ülkelerine has yemekleri tanıttı hem de ülkelerinden gelerek yaşamlarını devam ettirdikleri mahalle sakinleri ile bir araya gelerek komşuluk ilişkilerini geliştirdiler.HİÇ BİR ZAMAN YABANCILIK ÇEKMEDİMAfgan vatandaşı Nigna Obaydi, yaptığı açıklamada "Afgan uyrukluyum. 7 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ediyorum. Kapılarını bizlere açtı. Her zaman bizleri savundu. Biz muhacirlere çok yardım etti. Cumhurbaşkanımıza selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlere çok yardım ediyor. Bugün ben Afgan yemekleri yaptım. Türk vatandaşlarla birlikte beraber yemek istedik. İnşallah çok güzel olur. Benim iki tane kızım var. Türkiye'de yaşıyoruz. Kızlarım burada okuyor. Türkçe konuşuyorlar. Çok mutluyum. Türkiye'yi çok seviyorum. Her zaman burada kalmak istiyorum. Elimden ne geliyorsa Türkiye Cumhuriyetine yardım etmek istiyorum. Çalışmak istiyorum burada. Burada Erzincan adliyesinde tercüman olarak çalışıyorum. Erzincan Valiliğine, Göç İdaresine çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman saygı duyuyor yardımcı oluyorlar. Türkiye de hiç bir zaman yabancılık çekmedim. Hiç biz zaman bize yabancılık hissi vermediler, Erzincan milletinden, Türk milletinden çok mutluyum. her zaman çok teşekkür ediyorum" dedi.TÜRKLER BİZE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTILARSuriye vatandaşı Ahmed Affar ise konuşmasında "Tabii ki savaştan dolayı Türkiye'ye geldim. Türk milletine ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Erzincanlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 senedir Türkiye'deyim. Tabi ki Türkler bize her zaman sahip çıktılar. Allah razı olsun. Şimdi Türk arkadaşlarımıza yemek ile birlikte geldik. Bir sofra paylaşmak istedik. İkram falan. Allah razı olsun. Beraber yedik. Çok güzel oldu" diye konuştu.BİZ ONLARIN SOFRASINDAYIZ. ONLAR BİZİM SOFRAMIZDAAynı sofrayı paylaşan Erzincanlı Dursun Gençalp ise "3-4 yıldır burada Afgan komşularım var. Çok memnunuz. Olur ki ara sıra gençler çocuklar bir hataları olduğu zaman ikaz ediyoruz. Onu kabul ediyorlar. Hiç bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. İsteriz 50 tane komşumuz öyle olsun. Biz kapımızı açmışız onlara. Bizi bir anne baba gibi görüyorlar. Biz onların sofrasındayız. Onlar bizim soframızda. sıkıntımız yok yani"BİZ ONLARLA SOFRAMIZI EKMEĞİMİZİ BÖLÜŞÜYORUZErzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Erzincan'da yaşayan Afganistan ve Suriye uyruklu sığınmacılarımız bugün Türkiye'de yaşayan amcalarımıza, teyzelerimize bir gönül sofrası kurdular. Biz bu gönül sofrasına oturduğumuzda şunun farkına vardık. Türk vatandaşımız dedi ki aslında biz bu yemekleri yiyiyorduk. Çünkü bizim komşularımız var. Biz onlarla soframızı ekmeğimizi bölüşüyoruz. Aslında bugün burada yemek yiyen Türk vatandaşlarımız bu yemeklere çok yabancıda değiller. Çünkü bir asır önce biz bu yemekleri Halep'te yedik. Biz bu yemekleri Afganistan'da, Pakistan 'da kendi kardeşlerimizle aynı masayı paylaşarak yedik. Bugün böyle bu organizasyonu gerçekleştirdik. Mutluyuz"MAHALLELİ İLE İÇ İÇE YAŞAMAKTADIRLAR Kızılay Mahallesi Muhtarı Hakan Sudaş'da "Afganlı ve Suriyeli vatandaşlar ülkelerinde yaşamış oldukları sorun ve sıkıntılar nedeniyle ülkemize geldiler. Şuan Erzincan'da Kızılay mahallesinde de 35 hane ikamet ediyor. Bunun 12 hanesi aile olarak, geri kalanı da gençler olarak mahalleli ile iç içe yaşamaktadırlar. Bugün de mahallemizde bir sakinimizin evine misafir olduk. Kemdi yemeklerini yapıp getirdiler. Yemek kültürü olarak ta bakıyorum bizim ile yakın olan yemekler var. Lezzetli yemekler yapmışlar ellerine sağlık. Devletimiz güçlü. Devlet olarak millet olarak tabii ki böyle sıkıntıda olan ve aynı dinden olduğumuz insanlar ile birlikte yaşamak bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu sıkıntılar biter. herkes de yaşantılarına mutlu bir şekilde devam eder" diye konuştu. - ERZİNCAN