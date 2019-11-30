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Gönül Yazar, 32 yaş küçük sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti

Kendisinden 32 yaş küçük olan Rüzgar Mağden'le aşk yaşayan Gönül Yazar, son verdiği röportajda sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü ve kendisini sürekli azarladığını söyledi.

30.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:49

83 yaşındaki Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. Yaş farkından dolayı ilişkileri çok konuşulan çiftten Gönül Yazar, sevgilisinin takıntılı biri olduğunu bu yüzden sürekli kendisine bağırdığını ve azarladığını söyledi.

"RÜZGAR EVDEKİ YARDIMCIMA KAFAYI TAKTI"

Posta'ya özel röportaj veren Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde ayrılıp kısa sürede yeniden barıştığı Rüzgar Mağden hakkında şunları söyledi: "Bir takım yazılar çıktı biliyorsunuz. Rüzgar Bey'in başka bir hanımla geçmişte yaptığı bir takım yazışmalar… Açıklaması da 'Ben erkeğim ve o zaman bekardım, sen hayatımda yoktun' oldu. Ama tek konumuz bu değil. Kendisi 'takık' bir insan. Her şeye takıyor. Evdeki yardımcılarıma taktı. Pembe Hanım evden gitsin istiyor. Bu akşam gidecek."

"İYİ BİRİNİ BULDUĞUM İÇİN BOYNUMU BÜKÜYORUM"

"Zaten telefonum onun elinde. İstediğini siliyor, engelliyor. Güya Pembe Hanım dolduruyormuş beni. Niye doldursun ki! Ona da çok nazik davranıyor. Orada bile ayrılıyoruz bakın. Ben ot yiyorum, o et yiyor. Ama Pembe Hanım ona da çok güzel et yemekleri yapıyordu. Bunlar normal değil ama ne yapayım. 'Yazmasınlar sana, istemiyorum' diyor. Ben de 'İyi birini buldum, bari kaybetmeyeyim' diye boynumu büküyorum."

"UYURKEN AYRI UYUYORUZ"

"Başlarda çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Sonra değişti. Evimiz ayrı zaten. Onun kedileri var. Kumlarını değiştirmeye gidiyor, ev çok uzak olduğu için de dönemiyor. Yardımcım Pembe 'Getirin kedilere, ben bakarım' dedi ama istemiyor. Kimseye emanet edemezmiş. Zaten odalarımız da ayrı bizim. Uyurken de ayrı uyuyoruz."

"BAĞIRMAYA VE AZARLAMAYA BAŞLADI"

"Başta biliyordu ama son bir buçuk aydır yüksek sesle konuşmaya, bağırmaya, beni azarlamaya başladı. Ben teknoloji özürlüyüm, telefonu iyi kullanamıyorum. Aramalarımı yapıyorum. Whatsapp'a da giriyorum ama çok hakim değilim. Bir şey gösteriyor, yapamazsam sinirlenip bağırıyor. Benim kafam nelere basıyor, şu telefona da basmayıversin ya! Her şeyi bilen kadın telefonu bilmese ne yazar, yazsa yazsa Gönül Yazar!"

"PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDIĞIMIN FARKINDAYIM"

Gönül Yazar "Bu maruz kaldığınız psikolojik şiddet farkında mısınız?" sorusuna ise "Farkındayım. Ama ne bileyim, bunca yıl sonra kafama göre birini buldum, aşkı buldum, kaybetmeyeyim diyorum." cevabını verdi.

Gönül Yazar, 32 yaş küçük sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti

Rüzgar Mağden, Gönül Yazar, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
OĞUZ:ölüm var bu dünyada aklını başına toplayıp insan gibi yaşasan ne olur. koskoca gönül yazarsın sen . sevenlerinin gözünde itibarını kaybetme daha fazla
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10 3
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BLUE İVY:bu kadar yas farki olunca normal 81 yasindaki insan cocugu yasindaki insanla niye beraber olur acaba hersey dengi dengine aynisi erkekler icinde gecerli o yasta torunu yasindaki insanlarla oluyolr sonu hep husran
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9 4
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YOLCU:Bence Doğal seyler.
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2 17
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VECİHİ:Argadeşler gereken yorumları yapayorlar
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1 5
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123456:GÖZÜN GÖRMEYİP SAĞA SOLA TAKILIYORSUNDUR İNSAN ANNESİ YAŞINDAKİ KADINI DÖVER Mİ İFTİRA ATMA BARİ :)
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8 3
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KARA:MERAK ETME ABLA O EVE İYİ BİRİNİ BULACAKTIR
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13 3
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