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Bir kadına cinsel içerikli görüntüler gönderen Rüzgar Mağden, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı

2. Sayfa programına bağlanan bir kadın, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in bir arkadaşına cinsel içerikli video ve fotoğraflar gönderdiğini söyledi. Hakkındaki iddiaların ardından canlı yayına bağlanan Mağden, öfkeden deliye döndü.

11.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:48

Usta sanatçı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle kısa sürede gündemine bomba gibi düşen çiftten Mağden'in bir kadına cinsel içerikli görüntüler gönderdiği iddia edildi. Olay sonrası canlı yayına bağlanan Mağden, sinirlerine hakim olamayınca sesi yayından alındı.

"ARKADAŞIMA CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERDİ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanan bir kadın; Rüzgar Mağden'in 2 sene önce Doğa isimli birinin hayatına girerek ona cinsel içerikli ve fotoğraflar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını ve Doğa'nın evlenmek üzere olduğu kişiyle arasını açtığını söyledi. Yayına bağlanan kadın, aynı zamanda Rüzgar Mağden'in hasta ruhlu bir kişi olduğunu da iddia etti.

CANLI YAYINDA ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Hakkındaki iddialardan sonra telefonla canlı yayına bağlanan Rüzgar Mağden, ise bir kadınla konuştuğunu ancak konuştuğu kişinin sahne bir fotoğraf üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu söyledi. Konuştuğu kadına cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini kabul eden Mağden, Gönül Yazar'la aşk yaşamaya başladıktan sonra mutluluğunu elinden çalmak istediklerini iddia etti. Hakkındaki iddialardan sonra sinirlerine hakim olamayan ve öfkeden deliye dönen Mağden'in konuşmaları ise söylediklerinden dolayı canlı yayına verilmedi.

"GÖNÜL YAZAR'I KANDIRIYOR"

Mağden'in açıklamalarından sonra yeniden programa bağlanan kadın "Rüzgar Mağden arkadaşımı sosyal medya üzerinden taciz etti. 85 yaşındaki Gönül Yazar'ı da kandırıyor." dedi.

Gönül YazarGönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden samimi itiraf: Birbirimizi görmeyince kuduruyoruz

Bir kadına cinsel içerikli görüntüler gönderen Rüzgar Mağden, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı

Rüzgar Mağden, Gönül Yazar, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
GADDAR:Buldun tabii ki Gönül bacı gibi gencecik ve ZENGİN kızı, bırakmazsın peşini !!!
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XXX:Bu adam ya çok kurnaz yada çok hasta ruhlu. . . .
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