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Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde yıllar sonra yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar'ın aşk yaşadığı kişi kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden çıktı.

29.08.2019 11:15

83 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında hayatında biri olduğu açıklamıştı. Yazar'ın hayatındaki kişinin Beyaz Show'un yönetmenliğini yapan Rüzgar Mağden olduğu ortaya çıktı.

"BANA 10 YAŞINDA AŞIK OLMUŞ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gönül Yazar, yeni ilişkisi hakkında şöyle konuştu: "Biz Number One'ın 10'uncu yıl gecesinde tanışmıştık. Ama ben onun bana vurgun olduğunu benim de ona vurulacağımı bilemezdim ki. Oradan rastlaştık konuştuk da ama birbirimizi kaybettik. 10 yaşında Metin Oktay'la benim filmimi seyretmiş ve bana aşık olmuş. Büyürsem ben bu kadınla evleneceğim demiş. İkimizde evlenmeyi düşünmüyoruz. Biz ikimiz birbirimizi çok seviyoruz ne ben ondan başkasına bakmam ne de o bakmaz. Biz bu yolda yürümeye karar verdik. Bana inanın.

"HAYATTA RÜZGAR'A GÜVENDİĞİM KADAR KİMSEYE GÜVENMEDİM"

Erkek tabii ki de benden genç ben 83 yaşında değilim. İnternette benim bir sürü doğum günüm var. Onun da anne ve babası rahmetli benim de rahmetli. Kızım bir buçuk iki aydır bana telefon açmadı birbirimizle konuşmadık Göcek'teydi Amerika'ya gitti. Hayatta hiç kimseye Rüzgar'a güvendiğim kadar güvenmedim. O 51 yaşında yarım asrı devirmiş. Benim bir kabahatim var o da ondan daha büyük olmak.

"RÜZGAR'IN BOŞANDIĞI KARISI BENİ ÇAYA ÇAĞIRDI"

Ben Zerrin Özer için 'Allah'ım bu kadını bu adamdan kurtar' diye ağlamıştım. İlk günler 'siz' diye konuşabildik. Sonrasında da 'sen' diye konuştuk. Şimdi de birbirimize 'Sevgilim' diyoruz, o bana 'Gönülüm' diyor. Ben ona 'Sen erkeksin olan bana olacak' dedim oda 'Ben sana gelecek her lafı sırtlanırım' dedi. Rüzgar bir evlilik yapmış boşanmış o kadın şu an evli çok da iyi biri hatta beni evine çaya çağırdı."

RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?

İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Yönetmenlik yapan Rüzgar Mağden, pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalıştı Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği yaptı. Mağden aynı zamanda Bir Demet Tiyatronun özel jenerik çekimleri, 2000 yılında TRT nin yılbaşı programlarının yönetmenliğini TRT'ye çekilen 'Bir Divandan Gazel' belgeselinin yönetmenliğini yaptı.

Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor

Gönül Yazar, Yönetmen, Magazin

YORUMLAR (18)
ARİF: UYANIK TİLKİ KADININ ÖLECEĞİNE YAKIN MİRASA KONUCAK . .
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0 0
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......: Sanırım bunu vurgulamakta fayda var ; İster 18''inde ol , ister 81''inde dönüş yapacağın tek kişi yaradanındır. İster yüzü ak git ister kara. . 81''ine de gelsen, 18''inde de gitsen dünya hayatı boştur ve fanidir. Ne mutlu Rabbine bir avuç hasenat ve imanla dönüş yapabilene. . .
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5 0
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NE OLMUŞ: Neden bu kadar yaş takintiniz var bazen yalnızlık o kadar zor ki o bunu paylaşmak icin birini sevmiştir herşey sizin düşündüğünüz şeylerden ibaret olmaya bilir alimin fikri neyse zikri de oyumus hesabı
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1 1
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FİLOZOFİLO: 80 yaşında aşk yaşamak nedir ya
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3 0
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DENİZLİ: EL BİTMİŞ OKEY DÖNÜYOR
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0 0
ADINIZI YAZIN: Allah ıslah etsin
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21 1
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ZİYAA: Bırak artık aşk meşk ilişkilerini Gönül. Ahiret''e hazırlık yap artık.
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15 1
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SİNYOR: RÜZGAR BU SAATTEN SONRA BU KADIN İÇİN EMEKLİ SIRASINA GİRİLİR KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN KOLUNA GİRİLİR BAŞKA BİŞEYİNE GİRİLMEZ HABERİN OLSUN. TOPRAK KOKUYOR BU
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12 1
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XXX: 51 yaşında, iyi kötü kariyeri olan bir adam. . . 83 yaşındaki kadınla neden beraber olur ben anlamıyorum. . .
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10 0
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BABA: Paranın yüzü sıcaktır
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1 0
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