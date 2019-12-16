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Gönül Yolu Köprüsü'nde duvarlar yıkılıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; açık deniz ile Ayvalık körfezi arasındaki sirkülasyonu sağlayarak, deniz dibi canlılarının yeniden hayat bulmasının yanı sıra Ayvalık merkez ile Lale ve Cunda Adalarını birbirine bağlamak amacıyla inşa edilen Gönül Yolu Köprüsü'nde halkın istediği oldu.

16.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:53Gönül Yolu Köprüsü'nde duvarlar yıkılıyor
'in ilçesinde; açık deniz ile Ayvalık körfezi arasındaki sirkülasyonu sağlayarak, deniz dibi canlılarının yeniden hayat bulmasının yanı sıra Ayvalık merkez ile Lale ve Cunda Adalarını birbirine bağlamak amacıyla inşa edilen Gönül Yolu Köprüsü'nde halkın istediği oldu.

Araç trafiğine 15 Nisan 2017 tarihinde açılan Cunda Köprüsü üzerinden geçenlerin 'deniz manzarasını göremiyoruz' şikayeti, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı harekete geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, köprünün yan duvarlarının yıkılarak, yerine şeffaf ses duvarlarının inşa edilmesi için düğmeye bastı. Yıkılan duvarların yerine konulacak şeffaf malzemeler sayesinde köprüden geçen herkese doyumsuz bir manzara sunacağı ve köprünün neresinden bakılırsa bakılsın, denizin görülebilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kısa sürede projelendirdiği köprünün inşaatını ihaleye çıkarttı. İhalenin ardından da yüklenici firma hemen kolları sıvayarak, halkımızın en çok şikayet ettiği bu sorunu ortadan kaldırabilmek için çalışmalara başladı. Ben Ayvalık halkı adına bu duyarlılığı sebebiyle Başkan Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, köprünün üzerindeki şeffaflaştırma işleminin de çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağının müjdesini verdi. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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