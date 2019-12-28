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'Gönülden Gönüle Dost Sohbeti'ne yoğun ilgi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayesinde "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı düzenlendi.

28.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:21 'Gönülden Gönüle Dost Sohbeti'ne yoğun ilgi
Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayesinde "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde kadınlara yönelik bir sohbet etkinliği gerçekleştirildi. "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Vali Yardımcısı Ferhat Atar'ın eşi Bedia Atar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ ve kadınlar katıldı. Kadın Aile Merkezindeki kursiyer kadınların yanı sıra mahalleli kadınların da yoğun ilgi gösterdiği programda İpekyolu Müftülüğü eğitmenleri tarafından kadınlara toplumsal ve bireysel mahremiyet konusu da bilgiler verildi. Yaklaşık bir saat süren söyleşinin programın ardından Meral Bilmez kadınlarla çay sohbetinde bir araya geldi. Gönülden gönüle dost sohbetlerini daha sık yapacaklarını belirten Meral Bilmez, kadınların meslek edinip, sosyal hayatta daha çok yer edinmesinin toplumun gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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