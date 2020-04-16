Gönüleli Derneği mazlumların duasını almaya devam ediyor

Hemen hemen hergün sahada çalışma yapan dernek yetkilileri ve Gönüllüleri en ücra köylere kadar yardımları ev ev ulaştırmakta gayret ediyor. Evdekal yardımları ile alakalı açıklana yapan Dernek Başkanı Ahmet Zahit Dizdar ; devlet ve millet olarak herkes bu zor günlerde üzerine düşeni fazlası ile yapmalı bizlerde imkanlarımızı zorlayarak her gelen talebi hızlıca değerlendirip yardım kolilerimizi en kısa zamanda sofralarına ulaşabilmek için yoğun blr çaba sarfediyoruz. Bu süreçte bağışçılarımızda projelerimize desteklerini esirgemiyorlar. Bizler Allah'ın rızasının mazlumların duasında saklı olduğuna inanıyoruz ve mazlumların duası vesile ile bu günleri atlatacağımıza da inancımız tamdır. Yeterki vatandaşlarımız evde kalsın ve bu süreci en kısa zamanda atlatalım" dedi.

Kaynak: Bültenler